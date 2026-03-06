Whale Vomit Smuggling Case : पाच किलो वजन आणि किंमत कोटींच्या घरात! महाबळेश्वरमध्ये व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी; पुणे, मुंबईसह मालवणचे सात जण ताब्यात

महाबळेश्वर (सातारा) : महाबळेश्वर येथील वेण्णा लेक व मेटतळे परिसरात व्हेल माशाच्या उलटीची (अंबर ग्रीस) तस्करी करणाऱ्यांवर वन विभागाने कारवाई करून पाच किलो तीनशे ग्रॅम उलटी (Whale Vomit Smuggling) जप्त केली आहे. या उलटीची किंमत कोट्यवधी रुपये असून, याप्रकरणी सात जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..यामध्ये अतुल अशोक विश्वासराव (रा. ठाणे), आकाश शामसुंदर धुरी (रा. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग), एक्झम क्लेमेंट फर्नांडिस (रा. मालवण), हितेंद्र मनोहर शेट्ये (रा. लालबाग परळ, मुंबई), कौस्तुभ मिलिंद प्रभू (रा. धनकवडी पुणे), मोहन हरिभाऊ पाटील (रा. भावेघर ठाणे), विल्सन झुजे फर्नांडिस (रा. मालवण) या सात जणांना मुद्देमालासह ताब्यात घेण्यात आले आहे..Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला.त्यांच्यावर वन्यजीव संरक्षण अधिनियमानुसार वन गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याप्रकरणी आणखी काही जण सहभागी आहेत का, याचा तपास वनपरिक्षेत्र अधिकारी महादेव मोहिते करत आहेत..याबाबतची वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली माहिती अशी, की सहाय्यक वनसंरक्षक यांना महाबळेश्वर परिसरात अंबर ग्रीस तस्करी होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेण्णा लेक आणि मेटतळे परिसरात सापळा रचून तीन वाहनांची तपासणी केली..Turtle Ring Benefits : कासवाच्या अंगठीचा चमत्कार! फक्त 'या' राशींना बनवते करोडपती, तुमची रास यात आहे का?.यातील एका वाहनांमध्ये व्हेल माशाच्या उलटीसदृश मुद्देमाल आढळून आला. त्याचे पाच किलो तीनशे ग्रॅम वजन असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणाचा अधिक तपास वन विभागाचे अधिकारी करत आहेत. या प्रकरणी कारवाईत वनपरिक्षेत्र अधिकारी महादेव मोहिते यांच्यासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी गणेश महांगडे, सुनील लांडगे, वनपाल तुकाराम निकम, बाबू मराठे, देवेंद्र पवार, अविनाश गवळी यांनी सहभाग घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.