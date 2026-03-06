सातारा

Whale Vomit Smuggling Case : पाच किलो वजन आणि किंमत कोटींच्या घरात! महाबळेश्वरमध्ये व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी; पुणे, मुंबईसह मालवणचे सात जण ताब्यात

Forest Department Seizes Ambergris Worth Crores in Mahabaleshwar : महाबळेश्वरातील वेण्णा लेक परिसरात वन विभागाने अंबरग्रीस तस्करीवर कारवाई करत 5.3 किलो मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी सात जणांना ताब्यात घेतले आहे.
whale vomit smuggling case in Mahabaleshwar satara

whale vomit smuggling case in Mahabaleshwar satara

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

महाबळेश्वर (सातारा) : महाबळेश्वर येथील वेण्णा लेक व मेटतळे परिसरात व्हेल माशाच्या उलटीची (अंबर ग्रीस) तस्करी करणाऱ्यांवर वन विभागाने कारवाई करून पाच किलो तीनशे ग्रॅम उलटी (Whale Vomit Smuggling) जप्त केली आहे. या उलटीची किंमत कोट्यवधी रुपये असून, याप्रकरणी सात जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Mahabaleshwar
police case
Forest department
Mahabaleshwar Police Station
whale fish
Mahabaleshwar crime case

Related Stories

No stories found.