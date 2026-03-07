सातारा

Mahabaleshwar Bandh News : महाबळेश्वर उद्या कडकडीत बंद! रंगपंचमीच्या दिवशीच पर्यटकांची होणार कोंडी? पाहा नक्की काय घडलंय?

Mahabaleshwar city bandh news highway work : सुरूर-पोलादपूर महामार्गाच्या कामाला गती नसल्यामुळे महाबळेश्वर नागरिक संतप्त झाले आहेत. निषेधार्थ महिला दिनी शहर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून काम सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
महाबळेश्वर (सातारा) : सुरूर ते पोलादपूर राज्य महामार्गाच्या कामाला वारंवार मागणी करूनही गती मिळत नसल्याने महाबळेश्वरातील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला (Mahabaleshwar Bandh News) आहे. याच्या निषेधार्थ रविवारी (ता. आठ) महिला दिन व रंगपंचमीच्या दिवशी महाबळेश्वर शहर कडकडीत बंद ठेवण्याचा निर्णय नागरिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. आंदोलनानंतरही रस्त्याच्या कामाला गती मिळाली नाही, तर बेमुदत शहर बंद व रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

