Mahabaleshwar Nachani Village : स्ट्रॉबेरी विसरा! महाबळेश्वरमधील 'या' गावाने ओळखच बदलली; आता थेट बनलेय 'नाचणीचे गाव', शेतकऱ्यांना मिळणार बियाणे अन् खते मोफत

भिलार (सातारा) : महाबळेश्वर तालुका म्हटला, की डोळ्यांसमोर उभी राहते ती रसाळ, लालभडक स्ट्रॉबेरी! स्ट्रॉबेरीचा तालुका अशी ओळख असलेल्या या भागात आता ‘पुस्तकाचे गाव’, ‘गुलाबाचे गाव’ आणि ‘मधाचे गाव’ या अनोख्या संकल्पनांनंतर आणखी एका वैशिष्ट्यपूर्ण गावाची भर पडत आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील पांगारी हे गाव आता ‘नाचणीचे गाव’ (Pangari village story) म्हणून झपाट्याने विकसित होत असून, पारंपरिक स्ट्रॉबेरी शेतीला एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय देण्याचा महत्त्वपूर्ण विडा या गावाने उचलला आहे..राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी विभागामार्फत नाचणी शेतीला विशेष प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम पांगारी गावात मोठ्या उत्साहात सुरू करण्यात आला आहे. गावाला ''नाचणीचे नमुना गाव'' (आदर्श नाचणी विशेषग्राम) म्हणून नावारूपास आणण्याचा निर्धार संपूर्ण ग्रामस्थांनी केला आहे. या मोहिमेचा प्रारंभ म्हणून नुकतेच पांगारी येथे ग्रामपंचायत कार्यालयात शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे नाचणी बियाणे आणि आवश्यक सेंद्रिय खतांचे मोफत वाटप करण्यात आले..Solapur IT Park : सोलापूर आयटी पार्कच्या जागेबाबत मोठा ट्विस्ट! CM फडणवीसांच्या घोषणेनंतर प्लॅन बदलला? 'त्या' 50 एकर जागेचं काय होणार? सामंतांच्या विधानाने नवा पेच.या कार्यक्रमाला पंचायत समिती सदस्या वंदना प्रवीण भिलारे, मंडल कृषी अधिकारी शीतल नांगरे, उपकृषी अधिकारी आर. डी. शिंदे, सहाय्यक कृषी अधिकारी एस. बी. जगताप, माजी सरपंच संदीप पांगारे, महेंद्र पांगारे, सर्जेराव पांगारे, जानू पांगारे यांसह अनेक मान्यवर, तसेच बहुसंख्येने शेतकरी उपस्थित होते..केवळ बियाणे वाटप करून न थांबता कृषी अधिकाऱ्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन ''क्रॉप सॅप शेती शाळा'' घेतली. यावेळी मातीचा नमुना कसा घ्यायचा, याचे थेट प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. डोंगराळ भागातील हवामान लक्षात घेता नाचणी पिकाची लागवड कशी करावी आणि कोणती काळजी घ्यावी, याचे सविस्तर मार्गदर्शन अधिकाऱ्यांनी केले..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती.नाचणीच्या शेतीतूनमहाबळेश्वर तालुक्याला भेट देणारे पर्यटक खरेदीदारस्ट्रॉबेरीवर अवलंबून राहण्याऐवजी शाश्वत शेतीचा पर्यायनाचणीला प्रतिक्विंटल सुमारे साडेचार हजारांचा दरएकरी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न सहज मिळवणे शक्यनाचणीचे अनेक शेतीविषयक आणि आरोग्याभिमुख फायदेया पिकाच्या लागवडीमुळे डोंगराळ जमिनीची धूप लक्षणीयरीत्या घटतेरासायनिक खतांच्या कमी आवश्यकतेमुळे खर्चात बचतहवामान, अवकाळी पावसाचा फारसा विपरीत परिणाम नाहीनाचणी पिकासह विविध उपपदार्थ तयार करून पर्यटकांच्या माध्यमातून थेट विक्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.