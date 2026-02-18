Hamid Dabholkar:साताऱ्यात शिवजयंतीला आघाेरी नृत्य नकाेच: महाराष्ट्र अंनिसचे डॉ. हमीद दाभोलकर आक्रमक; नगरपरिषदेला कार्यक्रम रद्द करण्याचे आवाहन!

सातारा : सातारा नगरपरिषदे मार्फत उद्याचा शिवजयंतीचा जो कार्यक्रम होणार आहे, त्यामध्ये अघोरी नृत्य नावाच्या एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.त्या अनुषंगाने ज्या शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या असंख्य लढाया ह्या अमावस्येच्या रात्री सुरू केल्या तसेच मुहूर्त आणि शकुन याचा विचार न करता त्यांनी स्वतःचे राज्य चालवले. अशा विज्ञानवादी शिवाजी महाराजांच्या आठवणी जागवताना, अशा स्वरूपाची काळाची पावले मागे नेणारे हे कृत्य सातारा नगरपरिषदेने करू नये आणि हा आघोरी नृत्याचा कार्यक्रम त्यांनी तातडीने रद्द करावा अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा मार्फत डॉ हमीद दाभोलकर यांनी केली आहे ..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की सातारचे आमदार मा शिवेंद्रसिंह राजे भोसले आणि मा. खासदार उदयनराजे भोसले दोघांनी सातारा नगर परिषदेला याविषयी तातडीने सूचना द्याव्यात. महाराजांच्या विज्ञानवादी वारशाला गालबोट लागू नये याच्या विषयी तातडीने कृती करावी.यात पुढे असे म्हटले आहे की सातारा जिल्हा हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. .महाराष्ट्रमध्ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे रोपट लावलं ते आज केवळ महाराष्ट्रात नाही तर देशभरामध्ये पोहोचलेल आहे त्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राने महाराष्ट्र अमानुष प्रथा आणि अघोरी प्रथा विरोधी कायदा केलेला आहे त्यांच्याच नावाने सातारा नगरपरिषद एक पुरस्कार देखील देते त्याच नगर परिषदेने अशा स्वरूपाचे अघोरी नृत्य आयोजित करणे हे लांछनास्पद आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सातारा जिल्ह्याला संत आणि समाजसुधारक यांचा देखील खूप मोठा वारसा आहे तुकाराम महाराजांपासून ते फुले शाहू आंबेडकरांपर्यंत सर्वांनी आशा स्वरूपाच्या अघोरी गोष्टी आणि अंधश्रद्धांच्या वरती कोरडे ओढलेले आहे .सातारा नगर परिषदेने हा अघोरी नृत्याचा हा कार्यक्रम रद्द करावा या विषयी अशी मागणी पत्रकावर अंनिस मार्फत उदय चव्हाण दीपक माने वंदना माने भगवान रणदिवे शंकर कणसे यांनी सह्या केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.