Koyna Reservoir Renamed : आता कोयना धरण 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' नावाने ओळखले जाणार; शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, पाहा काय आहे GR?

कराड (जि. सातारा) : पश्चिम महाराष्ट्राच्या जलसिंचन, वीजनिर्मिती आणि पाणीपुरवठ्याचा प्रमुख आधार असलेल्या कोयना जलसागराचे नामांतर करून त्यास 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' असे नाव देण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे..कोयना धरण (Koyna Dam) आणि त्याचा विस्तीर्ण जलसागर हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा मानला जातो. शेती, उद्योग, पिण्याचे पाणी तसेच जलविद्युत निर्मितीच्या दृष्टीने कोयना प्रकल्पाला राज्याच्या विकासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अशा या ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या जलसागराला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून विविध स्तरांतून होत होती. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कोयना जलसागराच्या नामांतराचा प्रस्ताव सादर केला होता..Sahyadri Tiger Reserve : 'सह्याद्री'च्या जंगलात वाघांचं नवं राज्य! 'बाजी-हिरकणी'सह 3 जोड्या एकत्र; लवकरच मिळणार 'गोड बातमी', पाहा चांदोलीतील लेटेस्ट अपडेट.या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नामांतरास मंजुरी दिली. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे कोयना जलसागराची अधिकृत ओळख 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' अशी राहणार आहे..जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य, दूरदृष्टी आणि जलव्यवस्थापनाबाबतची भूमिका आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या नावाने राज्यातील महत्त्वाच्या जलसागराला ओळख मिळणे ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असून हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दरवाजे उघडणार? धरणात 82 TMC पेक्षा जास्त पाणीसाठा; 24 तासांत 100 मिमी पाऊस, पायथा वीजगृहातून विसर्ग वाढवला.या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिवप्रेमी, विविध सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोयना प्रकल्प हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ मानला जात असल्याने त्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यात आल्याने या जलसागराच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वातही भर पडली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.