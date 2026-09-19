Eknath Shinde : दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मोठी बातमी! 5 ऑक्टोबरपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

कास (जि. सातारा) : राज्यात अनेक जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याने दुष्काळसदृश स्थिती (Farmer Crop Damage Update) असून, शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत गंभीर आहे. पाच ऑक्टोबरपासून नुकसानीसंदर्भात पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली..गणपती उत्सवानिमित्त शिंदे दरे येथे आले असून, त्यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. दुष्काळ जाहीर करावा, या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मागणीवर शिंदे म्हणाले, ‘‘काही भागांमध्ये मराठवाडा, विदर्भ विशेषतः मराठवाड्यामध्ये पावसाने ओढ दिलेली आहे. उभ्या पिकांचे नुकसान झालेले आहे..कालच धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून बोललो. तेथील परिस्थिती देखील पाहिली. पिके करपली आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही पाच ऑक्टोबरपासून पंचनामे करण्याची घोषणा केली आहे. अतिवृष्टी किंवा जिथे पाऊस कमी पडला आहे, दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याठिकाणी शेतकऱ्यांच्या मागे आमचे सरकार पूर्ण ताकदीने उभे राहील. त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांची नुकसानभरपाई सरकार नक्कीच करेल.’’.Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण.निधी वाटपावरून नाराज आहात का यावर ते म्हणाले, ‘‘काहीही विषय नाही. मी इकडे गावी गणपती उत्सवासाठी आलोय. त्यामुळे नाराजी वगैरे काही नाही.’’ सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने ते म्हणाले, ‘‘महायुती म्हणून सर्व निवडणुका एकत्रित लढवल्या पाहिजेत, अशी माझी भूमिका आहे.’’.ठाकरेंवर निशाणामागच्या सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यांचे कर्ज फेडण्याचे काम आम्ही करतोय. काही लोक अमावास्या, पौर्णिमेला बाहेर पडतात. तसे काही लोक येताहेत, टीका करताहेत; पण टीकेचे उत्तर आम्ही कामाने देणार, असे सांगत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.