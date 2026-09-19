सातारा

Eknath Shinde : दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मोठी बातमी! 5 ऑक्टोबरपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

Eknath Shinde Announces Crop Damage Panchanamas From October 5 : महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाअभावी दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात उभ्या पिकांचे नुकसान झाले आहे.
Eknath Shinde Announces Crop Damage Panchanamas From October 5

Eknath Shinde Announces Crop Damage Panchanamas From October 5

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कास (जि. सातारा) : राज्यात अनेक जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याने दुष्काळसदृश स्थिती (Farmer Crop Damage Update) असून, शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत गंभीर आहे. पाच ऑक्टोबरपासून नुकसानीसंदर्भात पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

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