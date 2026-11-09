सातारा

Water Management: दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणी नियोजन महत्त्वाचे; ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांचे स्पष्ट मत

Maharashtra Drought, Water Management : दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ पावसावर अवलंबून न राहता सिंचनातील त्रुटी दूर करणे, पाण्याचे योग्य नियोजन, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांनी सांगितले.
Dr Neeraj Hatekar speaks on long-term solutions to drought at a programme in Khatav.

Dr Neeraj Hatekar speaks on long-term solutions to drought at a programme in Khatav.

esakal

सकाळ वृत्तसेवासंजय शिंदे
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खटाव, : दुष्काळाची समस्या केवळ पावसाच्या अभावापुरती मर्यादित नाही. त्यामागे सिंचनातील त्रुटी, पाण्याचे अयोग्य नियोजन, अपव्‍यय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील असमतोल अशीही कारणे आहेत. त्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांनी केले.

माजी सरपंच व ज्येष्ठ पत्रकार एम. आर. शिंदे यांच्या ३१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘दुष्काळातून सावरण्यासाठी’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

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