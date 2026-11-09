Water Management: दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणी नियोजन महत्त्वाचे; ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांचे स्पष्ट मत

खटाव, : दुष्काळाची समस्या केवळ पावसाच्या अभावापुरती मर्यादित नाही. त्यामागे सिंचनातील त्रुटी, पाण्याचे अयोग्य नियोजन, अपव्यय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील असमतोल अशीही कारणे आहेत. त्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांनी केले.माजी सरपंच व ज्येष्ठ पत्रकार एम. आर. शिंदे यांच्या ३१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘दुष्काळातून सावरण्यासाठी’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते..या वेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, माजी सदस्य अशोकराव कुदळे, खटाव - माण ॲग्रो प्रोसेसिंगचे संचालक राहुल पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार भद्रेश भाटे, समुपदेशक किशोर काळोखे प्रमुख म्हणून उपस्थित होते.डॉ. हातेकर म्हणाले, ‘‘देशातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्रात सुमारे ४२ टक्के प्रकल्प असतानाही अनेक भागांना दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. प्रशासकीय दिरंगाई, अपुरे नियोजन आणि प्रकल्पांच्या रखडलेल्या कामांमुळे खर्च तर वाढतोच; पण पाण्याचा लाभही लांबणीवर पडतो.’’.प्रदीप विधाते यांनी गेली ३१ वर्षे सुरू असलेल्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. अशोक कुदळे व राहुल पाटील यांनी एम. आर. शिंदे सरांचे विचार पुढील पिढीलाही मार्गदर्शक असल्याचे सांगितले. किशोर काळोखे यांनी प्रास्ताविक केले. पत्रकार अविनाश कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. लेखक, निर्माते तेजपाल वाघ यांनी आभार मानले. नितीन शिंदे, चारुदत्त शिंदे, मनोज शिंदे यांनी स्वागत केले..या वेळी विलास भोसले, जीवन इंगळे, अरुण आदलिंगे, रसूलभाई मुल्ला, अमर देशमुख, डॉ. रामचंद्र कोरडे, मनोज देशमुख, ॲड. एम. ए. काझी, प्रकाश जाधव, शेखर देशमुख, संजय घाडगे, वैभव फरांदे, प्रा. महेश भदाणे, प्रा. गंगाराम शिंदे, किरण राऊत, अभय शिंदे, गणेश शेडगे, रमेश अडसूळ, शरद कुदळे, सर्जेराव शिंदे, यशवंत शिंदे, पत्रकार, अंबाबाई क्रीडा मंडळ आणि देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित होते..डॉ. हातेकर म्हणाले...पाणी वापर संस्थांची प्रभावी अंमलबजावणी हवी. धरणातून सुटलेले पाणी आणि शेतीत पोहोचणारे पाणी यांचा ताळमेळ तपासा. गळतीसह बाष्पीभवनामुळेही पाण्याचा अपव्यय वैज्ञानिक पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करणे अपेक्षित ग्रामीण भागात पूरक उद्योग, बिगरशेती रोजगाराच्या संधी आवश्यक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पुनर्वापर, सिंचन प्रकल्पांत पारदर्शकता हवी..प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांचा गौरवया वेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बाळासाहेब शिंदे, डॉ. किशोर शिंदे, प्रा. सलिमा जमादार, हेमलता फडतरे, बाळासाहेब घाडगे, बाबासाहेब इनामदार, किशोर कुदळे यांसह खटावच्या छावा ग्रुप प्रतिष्ठानचा सन्मानचिन्ह, शाल, पुस्तके देऊन गौरव करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथालयास पुस्तकेही भेट देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.