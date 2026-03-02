Maharashtra Farmer Loan Waiver Row : शेतकरी कर्जमाफीचं काय झालं? शशिकांत शिंदेंनी सरकारला धरलं धारेवर; 'त्या' एका आश्वासनावरून जोरदार प्रहार

सातारारोड : निवडणुकीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन देण्यात आले; पण निकालानंतर मात्र ‘योग्य वेळी कर्जमाफी करू,’ असे सांगत सरकार मागे सरकत आहे. स्वतःच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी करणार? हा गंभीर प्रश्न आहे, अशा शब्दांत आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde Targets Maharashtra Government) यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून शासनाला घेरले..विधानपरिषदेमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून शासनावर जोरदार प्रहार केला. ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र राज्यात दर महिन्याला किती शेतकरी आत्महत्या करतात, याचा सरकारने अभ्यास करावा. शेतकरी आत्महत्यांना जबाबदार कोण? त्यास सर्वस्वी शासनच जबाबदार आहे. कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यामुळे मार्चपर्यंत काही लोकांनी पैसे भरले नाहीत, म्हणून संबंधित बँका, सोसायट्या पुन्हा व्याज आकारणी करून दुप्पट वसुली करतात..अशा प्रकारे वसुली होत असताना नुकताच परभणी परिसरात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. अशी परिस्थिती असताना मंत्र्यांनी, शासनाने सांगून सुद्धा कर्ज वसुली करण्याचा प्रयत्न होतच आहे. त्यावरून या शासनाचा धाक बॅंकांवर राहिला नाही. आजही अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किती लोकांना भरपाई दिली आणि किती जण राहिले आहेत, याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी निगडित पाच-सहा प्रश्न आम्ही उपस्थित केले. त्यावर सांगितल्या गेलेल्या गोष्टींची तफावत सांगतो, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांच्या भाषणावर बोलताना सांगितले, की प्रस्ताव तयार करण्यास लावला आहे, आम्ही योग्यवेळी कर्जमाफी करू; पण राज्यच कर्जामध्ये बुडालेले आहे, तुम्ही कशी कर्जमाफी करणार? असा सवाल आमदार शिंदे यांनी उपस्थित केला..SARATHI Scholarship Update : 'सारथी'च्या शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध! मराठा-कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, शिष्यवृत्तीसाठी कसा करायचा अर्ज?.हमीभाव कागदावरचकेंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हमीभाव जाहीर करतात; परंतु प्रत्यक्षात त्या हमीभावाचा लाभ शेतकऱ्यांना कितपत मिळतो? याचा स्पष्ट खुलासा सरकारने करणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एकदाचे सत्य कळू द्या, हमीभाव खरोखर दिला जातो का नाही? आजही वस्तुस्थिती अशी आहे, की हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर सुद्धा खासगी व्यापारी कमी दरानेच माल खरेदी करतात. त्यामुळे हमीभाव कागदावरच राहतो आणि शेतकरी मात्र आर्थिक अडचणीत जातो..केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. कांद्यावर आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका बाजूला अमेरिकेसोबत व्यापार करताना आयात शुल्क शून्य केले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या शेतकऱ्यांवर १८ टक्के आयात शुल्क लावण्याचा प्रयत्न होतो. शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतरच केंद्र सरकारला हे धोरण बदलावे लागले, ही वस्तुस्थिती असल्याचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.