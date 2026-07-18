Satara: धरणाच्या जलशुल्कात दहापट वाढ; सिंचनासाठी हेक्टरी १, ३५० वरून थेट १४, २५० रुपयांचा भार

कऱ्हाड: धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आता दहापटींहून अधिक जलशुल्क भरावे लागणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक जुलै २०२६ ते ३० जून २०२९ या कालावधीसाठी ठोक जलशुल्क निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे आधीच वाढलेला उत्पादन खर्च, अनियमित पाऊस, वाढती मजुरी आणि शेतीमालाच्या अस्थिर दरांमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..धरणातील पाण्याच्या आधारे ऊस, भाजीपाला, फळबागा, तसेच इतर नगदी पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव जलशुल्काचा थेट फटका बसणार आहे. बियाणे, खते, कीडनाशके, वीज आणि मजुरीचा खर्च सातत्याने वाढत असताना पाण्यासाठीही अधिक शुल्क भरावे लागणार असल्याने शेतीचे अर्थकारण बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होईल, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे..Sharad Pawar: सोनम वांगचुकांना ताब्यात घेताच शरद पवारांचा केंद्रावर घणाघात; 'हा उद्दामपणा, आंदोलन दडपता येणार नाही'.गणित बिघडण्याची भीती हवामान बदलामुळे पिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक ठिकाणी पावसाने ओढ दिली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सिंचनाच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास शेतीतील निव्वळ उत्पन्न आणखी घटेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जलशुल्क निश्चित करताना शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता, पिकांचा प्रकार आणि क्षेत्रफळाचा विचार करून धोरण राबवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे..Supreme Court ची रेल्वेच्या 'सेकंड-क्लास पॅसेंजर' शब्दप्रयोगावर नाराजी; अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबाला ८ लाखांची नुकसान भरपाई....असे असेल शुल्क!धरणातून नदीपात्रात सोडलेल्या पाण्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून यापूर्वी हेक्टरी १, ३५० रुपये जलशुल्क आकारले जात होते. नव्या प्रस्तावानुसार खरीप पिकांसाठी २, ३७५ रुपये, रब्बी पिकांसाठी ४, ७५० रुपये आणि उन्हाळी पिकांसाठी ७, १२५ रुपये असे शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे एका वर्षात हेक्टरी एकूण १४, २५० रुपये जलशुल्क भरावे लागणार आहे. सहकारी पाणी उपसा योजनांद्वारे किंवा स्वतः धरणातील पाणी उचलून सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही हाच वाढीव दर लागू होणार आहे. त्यामुळे जलशुल्कात दहा पटींहून अधिक वाढ होऊन शेती करणे आणखी खर्चिक होणार असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.यापूर्वी हेक्टरी १, ३५० रुपये जलशुल्क होते. आता ते १४, २५० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. आधीच वाढत्या खर्चामुळे शेती परवडत नाही. अशा परिस्थितीत ठोक जलशुल्कातील ही वाढ आम्ही स्वीकारणार नाही. - आर. जी. तांबे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.