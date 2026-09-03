Koyna Dam 105 TMC Water Storage : 'कोयना'ने ओलांडला 105 टीएमसीचा टप्पा; धरणातून कोणत्याही क्षणी पाण्याचा विसर्ग, कृष्णा-कोयना नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा

कराड (जि. सातारा) : 'महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी' समजल्या जाणाऱ्या कोयनानगर येथील कोयना धरणाने 105 टीएमसी पाण्याचा टप्पा पूर्ण केला आहे. धरण 100 टक्के भरले असून धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज गुरुवारी (ता.३) केव्हाही धरणाच्या सहा वक्र दरवाजातून कोयना नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती धरण व्यवस्थापन दिली (Koyna Dam 100 percent full today) आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयनाकाठी सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..वीज निर्मिती, सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी तारणहार ठरणाऱ्या कोयना धरणाने बुधवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास 105 टीएमसी पाण्याचा टप्पा पूर्ण केला. धरणाची पाणी साठवून क्षमता 105.25 टीएमसी आहे. धरणात 105. 08 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..कोयना क्षेत्रात पावसाच्या सरी अधून-मधून कोसळत आहेत. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 48, नवजा येथे 53 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळीत 0.41 टीएमसीने वाढ झाली आहे. कोयना धरणात सध्या 4 हजार 811 क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी कोयना धरणाच्या पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदी पात्रात करण्यात येत आहे..Terda Flowers in Sahyadri Maharashtra : सह्याद्रीच्या कुशीत फुलला 'तेरडा'; गुलाबी-जांभळ्या रंगांची उधळण, गौरी आगमनासाठी निसर्गाचे सुंदर रूप.कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाच्या सहा वक्र दरवाजातून कोयना नदीपात्रात केव्हाही विसर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे धरण व्यवस्थापनाने कळविले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कृष्णा कोयना नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.