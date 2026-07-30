Koyna Dam Water Release : कोयना धरणात 83.95 टीएमसी पाणीसाठा! 6 वक्र दरवाजे आज उघडणार, धरणातून विसर्ग सुरू होणार; महाबळेश्वर, नवजाची काय स्थिती?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये चालू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होत आहे. कोयना धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज गुरुवारी (ता. ३०) सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने (Koyna Dam Water Storage Reaches) उघडून ५,०७९ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. कोयना धरणात सध्या 83.95 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..कोयना धरण क्षेत्रात पाऊस सातत्याने सुरू आहे, त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीत वाढ होत आहे. गेल्या 24 तासांत कोयनानगरला 43, नवजाला 51 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. महाबळेश्वरला मात्र पावसाने उघडीप घेतल्याचे कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. कोयना धरणात सध्या 18 हजार 107 क्यूसेक पाण्याची आवक होत आहे. धरणात सध्या 83.95 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Koyna Reservoir Renamed : आता कोयना धरण 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' नावाने ओळखले जाणार; शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, पाहा काय आहे GR?.कोयना धरण परिसरात पडत असलेल्या पावसामुळे धरणाची पाणी पातळी वाढू लागली आहे. पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज (ता.३०) सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उचलून ५,०७९ क्यूसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे एक युनिट सुरू असून त्याद्वारे १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..Kolhapur Rain Alert : कोल्हापुरात मुसळधार! राधानगरी धरण 97 टक्के भरले, स्वयंचलित दरवाजे कधीही उघडणार; पंचगंगा इशारा पातळीकडे?.कोयना नदीमध्ये एकूण ६,१२९ क्युसेक विसर्ग सुरू होईल. पावसाच्या प्रमाणानुसार व येणार्या येव्यानुसार सांडव्यावरून विसर्ग वाढवला जाऊ शकतो. धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होणार असल्याने नदी पात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत आहे. तरी नदी तीरावरील गावातील नागरिकांनी नदी पात्रात जाऊ नये. नदी काठावरील ग्राम प्रशासन व संबंधित यंत्रणा यांनी नोंद व उचित खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कोयना सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.