सातारा

Koyna Dam Water Release : कोयना धरणात 83.95 टीएमसी पाणीसाठा! 6 वक्र दरवाजे आज उघडणार, धरणातून विसर्ग सुरू होणार; महाबळेश्वर, नवजाची काय स्थिती?

Koyna Dam latest water release update : मुसळधार पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा ८३.९५ टीएमसीवर पोहोचला असून पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आज सायंकाळी सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने उघडून ५,०७९ क्युसेक विसर्ग करण्यात येणार आहे.
Koyna Dam water level today

Koyna Dam water level today

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये चालू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होत आहे. कोयना धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज गुरुवारी (ता. ३०) सायंकाळी पाच वाजता कोयना धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फुटाने (Koyna Dam Water Storage Reaches) उघडून ५,०७९ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. कोयना धरणात सध्या 83.95 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.

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