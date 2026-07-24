सातारा

Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 24 तासांत 3 टीएमसीने वाढ! पाणीसाठा 70 टीएमसी पार; पाहा धरण क्षेत्रातील ताजी अपडेट, महाबळेश्वरमध्ये किती पाऊस?

Koyna Dam Water Storage Rises by 3.02 TMC : महाबळेश्वर, कोयनानगर आणि नवजा परिसरातील पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा 24 तासांत 3.02 टीएमसीने वाढून 70.88 टीएमसी झाला आहे. धरणात 35 हजार क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे.
Koyna Dam latest water storage update

Koyna Dam latest water storage update

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर, कोयनानगर, नवजा परिसरात पडणाऱ्या मुसळधार पावसाने थोडी विश्रांती घेतली असून पावसाचा जोर कमी झाला (Koyna Dam storage latest update) आहे. अधून-मधून मुसळधार सरी कोसळत आहेत. कोयना धरणात 24 तासांत 3.02 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली असून धरणात सध्या 70.88 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.

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