Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 24 तासांत 3 टीएमसीने वाढ! पाणीसाठा 70 टीएमसी पार; पाहा धरण क्षेत्रातील ताजी अपडेट, महाबळेश्वरमध्ये किती पाऊस?

कराड (जि. सातारा) : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर, कोयनानगर, नवजा परिसरात पडणाऱ्या मुसळधार पावसाने थोडी विश्रांती घेतली असून पावसाचा जोर कमी झाला (Koyna Dam storage latest update) आहे. अधून-मधून मुसळधार सरी कोसळत आहेत. कोयना धरणात 24 तासांत 3.02 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली असून धरणात सध्या 70.88 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. .कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात टप्प्याटप्प्यांनी पडणाऱ्या पावसाने कोयना धरणातील पाणी पातळी वाढू लागली आहे. आठवड्यापासून मुसळधार पाऊस कोयना धरण परिसरात पडत आहे, त्यामुळे 50 ते 55 टीएमसी वर स्थिरावलेला धरणातील पाणीसाठा वाढू लागला आहे..कोयना धरणातून अद्याप पाणी सोडण्यात आलेले नसले, तरी पावसाच्या पाण्यामुळे कृष्णा-कोयना या प्रमुख नद्यांसह अन्य उपनद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रातील महाबळेश्वर, कोयनानगर, नवजा परिसरात पावसाचा जोर कमी झाल्याचे चित्र आहे. कोयना धरणातील पाणीसाठा 24 तासांत 3.02 टीएमसीने वाढला आहे. आज शुक्रवारी (ता.२४) सकाळी आठ वाजता कोयना धरणात 70. 88 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..Godavari River Floods Nashik : नाशिक पुराच्या विळख्यात! दुतोंड्या मारुती पाण्याखाली, गंगापूर धरणातून विसर्ग वाढला; गोदाकाठावर हायअलर्ट, पाहा स्थिती.सध्या धरणामध्ये 35 हजार 10 क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. गेल्या 24 तासांत नवजा येथे 66 मिलीमीटर, कोयनानगरला 86 मिलीमीटर आणि महाबळेश्वरला 78 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणात सध्या 70.88 टीएमसी भरले असल्याची माहिती कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.