Satara MIDC Land Acquisition Project : खंडाळा, निगडी-वर्णेत नवी एमआयडीसी; साताऱ्यात उद्योगांसाठी हजारो एकर जागा होणार उपलब्ध; संपादन अंतिम टप्प्यात

सातारा : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कंबर कसली असून, नवीन उद्योगांना तत्काळ जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन मोहीम हाती घेतली (Khandala MIDC new industrial area) आहे. दैनिक ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची सकारात्मक दखल घेत जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी नव्या योजनांची माहिती दिली आहे. खंडाळा आणि निगडी-वर्णे येथे नवे औद्योगिक क्षेत्र उभारले जाणार असून, त्यातून उद्योगांसाठी हजारो एकर जागा उपलब्ध होणार आहे. .इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत साताऱ्यात बंद पडलेल्या उद्योगांचे प्रमाण नगण्य असून, उपलब्ध जागांचा पूर्ण क्षमतेने वापर केला जात आहे. मात्र, वाढती मागणी लक्षात घेता उद्योजकांना जमिनीची टंचाई भासू नये, यासाठी एमआयडीसीने प्रशासकीय व कायदेशीर पातळीवर ठोस पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत खंडाळा टप्पा-३ अतिरिक्त खंडाळा-३ येथे मोठ्या भूखंडांचे संपादन अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय, सातारा शहराच्या जवळ निगडी-वर्णे परिसरात लवकरच नवीन भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाणार आहे..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.काही भूखंडांबाबत कौटुंबिक वाद, बँक तारण कर्ज, कामगार लवादाच्या केसेस किंवा तांत्रिक अडचणी असल्या तरी उद्योजकांना कायदेशीर संरक्षण व पुरेसा वेळ देऊन नियमानुसारच मार्ग काढला जात आहे. ज्या उद्योजकांनी ४० टक्के बीसीसी नियमांचे पालन करून उद्योग उभारले आहेत, त्यांना पूर्ण सहकार्य केले जात आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या हजारो एकर जागेमुळे साताऱ्यात नवीन केमिकल, अभियांत्रिकी, फौंड्री आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या हजारो संधी उपलब्ध होऊन जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळणार असल्याचे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी नमूद केले..Gram Panchayat Corruption : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! 95 हजारांची लाच मागणारी महिला ग्रामविकास अधिकारी अन् लिपिकावर गुन्हा दाखल, गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीत खळबळ.अवाजवी कर आकारणी, कच्च्या मालाचाही तुटवडाइतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत साताऱ्यात बंद उद्योगांचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. एमआयडीसी धोरणानुसार ४० टक्के बीसीसी बांधकाम झाले असल्यास असा प्लॉट थेट काढून घेता येत नाही. नियमानुसार पहिली व दुसरी नोटीस बजावण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. यादरम्यान उद्योजक न्यायालयात गेल्यास पुढील कारवाई प्रलंबित राहते. काही प्रकरणांमध्ये भूखंडधारकांचे कौटुंबिक वाद, कोर्ट केसेस, अथवा मूळ धारकाचे निधन किंवा गंभीर आजारपणामुळे प्रक्रिया थांबते..तसेच बँकांचे कर्ज, एमपीसीबीसारख्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कडक नियम, कामगार लवाद आणि भागीदारांमधील मतभेदांमुळे अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. भांडवलाची टंचाई, कच्च्या मालाचा तुटवडा, बाजारपेठेतील अस्थिरता, अवाजवी कर आणि फळ प्रक्रियेसारख्या हंगामी उद्योगांवरील नैसर्गिक संकटांमुळेही उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. काही ठिकाणी यंत्रसामग्रीचे अपघात व केमिकल उद्योगांवरील निर्बंध हीदेखील कारणे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.