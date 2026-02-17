कास : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळख असलेल्या कोयना धरणाची निर्मिती होऊन अनेक वर्षे झाली. या धरणामुळे महाराष्ट्रात गावोगावी प्रकाश पडला; परंतु या धरणासाठी कोयनेच्या खोऱ्यातील ज्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या, त्यांच्या पदरी मात्र अजूनही संघर्षच असून, त्यांचे भवितव्य अंधारमय दिसत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...कोयनामाई ही महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणूनच प्रसिद्ध आहे; परंतु ज्या नदीवर पाटण तालुक्यात कोयनानगर, हेळवाक- नवजा येथे धरण बांधण्यात आले, त्याला आता ६५ वर्षे झाली; परंतु ज्या स्थानिक लोकांच्या जमिनी संपादित करून नाममात्र रक्कम आणि तुटपुंजी खडकाळ माळरानाची जमीन, रायगड, सोलापूर आणि अन्य काही जिल्ह्यांत देण्यात आली, ज्यांच्या वाडवडिलांनी जोपासलेल्या जमिनी संपादित करून स्थानिक भूमिपुत्रांना स्थलांतरित करून पुनर्वसन करण्यात आलं, त्यांच्या पदरी आजही संघर्षाचं जगणं आहे. काही लोक गाव सोडून गेले, काही तिथल्या स्थानिकांच्या त्रासाला कंटाळून पुन्हा मूळ गावीच येऊन आपल्याच मालकीच्या असलेल्या; परंतु वापरात येत नसलेल्या अन् त्याही संपादित असलेल्या स्वमालकीच्या नदीपात्राच्यावर सरकून वास्तव्यास राहिले. ज्यांच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र लखलखाटात मज्जा मारतोय, त्याच स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मुलाबाळांच्या आयुष्यात मात्र आजही अंधार आहे..शासनाला जितके जंगल, अभयारण्य आणि प्राणी महत्त्वाचे वाटतात, तेवढीच कोयना विभागातील जनता सुद्धा महत्त्वाची असल्याचा विसर मात्र पडलेला दिसतोय. पायवाटा, रस्ते, खडीकरण, डांबरीकरण दुरुस्ती किंवा नव्याने कामे करताना अडचणी आणणाऱ्या वन विभागाचे कर्मचारी, अधिकारी स्थानिकांच्या स्वमालकीच्या जागेतून ये- जा करतात; पण ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यातील कित्येक लोकांना पर्यायी जमिनी किंवा आर्थिक मोबदला अजूनही मिळालेले नाहीत, याचाही विचार वन विभाग किंवा प्रशासनाने करायला हवा. त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नको तिथे बंधारे, नको तिथे बांधकाम केले तरी चालते; परंतु स्थानिक लोकांना वन विभागाच्या जागेत जायला यायला अडचणी निर्माण करून निर्बंध घातले जातात..जर यामुळे स्थानिकांना किंवा विभागात पर्यटनासाठी येत असलेल्या कोणालाही वन्य प्राण्यांपासून इजा झाल्यास तीव्र आंदोलन करून वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांचेच जंगलात फिरणे बंद केले जाईल, असा इशारा रवींद्र शेलार यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थांनी दिला आहे..अडचणी सोडविण्यात उदासीनतादोन महिन्यांपूर्वी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातून चंदा, तारा या वाघिणी आणण्यात आल्या. आता नुकतीच पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून लाडो नावाची वाघीण कोयनेच्या खोऱ्यात सोडली आहे. त्यामुळे प्राण्यांचे लाड करणारे शासन लोकांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत मात्र उदासीन दिसत असल्याने लोकांमध्ये असंतोष धुमसत आहे..Shirdi Airport: विमानतळामुळे सुबत्ता येण्याचे स्वप्न भंगले! शिर्डी विमानतळावर विमानांची घट; काकडीतील वाहन व्यवसाय कोलमडला...स्थानिक, तरी देशोधडीला लावायचे...इथे वास्तव्य करणाऱ्या जनतेला रानगवे, रानडुक्कर तसेच अन्य जंगली प्राण्यांच्या वास्तव्यामुळे शेती व्यवसाय सुद्धा करता येत नाही. त्यातच आणखीन भर म्हणून वन विभागाने अनेक बिबटे सोडले, त्यात नव्याने हिरकणी वाघीण एवढ्या लांबून आणून सोडली. तीही मनुष्य वस्तीत कास किंवा वासोटा जंगलात सोडायला हवी होती. म्हणजे किमान छोटा- मोठा हॉटेल, लाँच व्यवसाय करून जगत असलेले स्थानिक तरी देशोधडीला लागले असते, असा उपरोधिक टोला अंधारी गावचे सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र शेलार यांनी लगावला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.