Maharashtra Accident: सोमवार ठरला ‘अपघातवार’; एकच दिवशी १४ जणांचा मृत्यू, आंबेनळीत मोटार कोसळून आठ तर तिहेरी अपघातात सहा जणांचा मृत्यू

महाबळेश्वर/पोलादपूर: रायगड व सातारा जिल्ह्यांना जाेडणाऱ्या पोलादपूर ते महाबळेश्वर मार्गावर आंबेनळी घाटात शनिवारी रात्री झालेल्या भीषण अपघातात आठ तरुणांचा मृत्यू झाला. दापाेलीहून साताऱ्याकडे परतीचा प्रवास करताना पर्यटकांची मोटार १२०० फूट खाेल दरीत कोसळली. या अपघाताची माहिती २४ तासांनंतर उघडकीस आली. दांभील गावाजवळ झालेल्या या दुर्दैवी अपघातातील मृत सातारा तालुक्यातील आसगाव, मर्ढे तसेच खटावमधील आहेत. या अपघातात रितेश लोखंडे (वय २२), सुहास लोखंडे (वय २०), महेश पवार (वय २५), आदित्य साळुंखे (वय २१), करण शिंगटे (वय २१), निखिल शिंगटे (वय २५), संदीप काटकर (वय ३७) तसेच अंश चव्हाण (वय १९) यांचा मृत्यू झाला आहे.

आसगाव येथील १८ ते २५ वयोगटातील मित्रांचा ग्रुप शुक्रवारी उत्साहाने कोकणात पर्यटनासाठी गेला होता. शनिवारी रात्री ते मोटारीने परतीच्या प्रवासात असताना मध्यरात्रीनंतर त्यांनी घाट चढायला सुरुवात केली. मात्र, रात्री तीन वाजल्यापासून या सर्वांचे मोबाईल फोन 'नॉट रिचेबल' झाले. सर्व तरुणांशी संपर्क तुटल्यामुळे घाबरलेल्या कुटुंबीयांनी स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. .पोलिसांनी तातडीने चक्रे फिरवून तरुणांच्या मोबाईलचे लोकेशन ट्रेस केले. रविवारी रात्री नऊच्या सुमारास पोलिसांना आंबेनळी घाटातील दरीच्या परिसरात एका मोबाईलचे अचूक लोकेशन मिळाले. त्यानंतर यंत्रणेला या भीषण अपघाताची माहिती मिळाली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी इतरांच्या मदतीने दोरखंड आणि तांत्रिक उपकरणांच्या साहाय्याने रात्री दहाच्या सुमारास खोल दरीत उतरण्यास सुरुवात केली. दरी प्रचंड खोल आणि भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम असल्यामुळे रात्रीच्या अंधारात मृतदेह शोधण्यासाठी रेस्क्यू टीमला दुर्बिणींचा वापर करावा लागला. अपघातात कारचा चक्काचूर झाला होता.

तिहेरी अपघातात सहा जणांचा मृत्यूधुळे: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील लळींग (ता. धुळे) घाटात सोमवारी (ता. २५) पहाटेच्या सुमारास विचित्र तिहेरी अपघात झाला. चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या वाळूच्या डंपरने समोरून येणाऱ्या दारूच्या ट्रकला जोरदार धडक दिली. या अपघातानंतर जखमींच्या मदतीसाठी धावलेल्या स्थानिक नागरिकांवर आणि टोल कर्मचाऱ्यांवर मुंबईकडून इंदूरकडे जाणारी लक्झरी बस येऊन धडकली. या थरकाप उडवणाऱ्या भीषण अपघातात सहा जण जागीच ठार झाले, तर २८ जण जखमी झाले आहेत.

मदतीसाठी धावलेला आपला सहकारी गणेश थोरात या अपघातात मृत्युमुखी पडल्याने संतप्त लळींग टोल नाक्याच्या कर्मचाऱ्यांनी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे महामार्गाच्या दुतर्फा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अपघातात ठार झालेला टोल कर्मचारी गणेश हिरामण थोरात (वय ३५) हा धुळ्यातील मिल परिसरातील चितोड रोडवरील हटकरवाडी येथील रहिवासी होता. तो आपल्या कुटुंबातील एकुलता एक कमावता मुलगा होता.

कर्तव्यावर असतानाच मदत कार्यादरम्यान गणेशचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे समजताच थोरात कुटुंबासह संपूर्ण चितोड रोड परिसरावर शोककळा पसरली. या भीषण अपघातानंतर मोहाडी पोलिस आणि टोल नाक्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्व जखमींना तातडीने सुरत- बायपास रस्त्यावरील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णालयात एकूण ३३ व्यक्तींना आणण्यात आले होते, पैकी ५ जणांना आणण्यापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले होते. नंतर आणखी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांची संख्या सहा झाली.

अपघातातील मृत व्यक्तीजावेद खान (वय ४३, बस चालक, मध्य प्रदेश), मनोज नरवाळ (वय ३२, मालेगाव), गणेश थोरात (वय ३५, टोल कर्मचारी), अमिर कुरेशी (वय २९, मध्य प्रदेश), समीर कुरेशी (वय ३२, मध्य प्रदेश), योगेश मंडलिक (वय ३४, डंपर चालक, मालेगाव).