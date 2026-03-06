Iran–Israel Conflict: बॉम्ब-मिसाईलच्या सावटाखाली दुबईत अडकले; घरी पोहोचताच ‘जीव भांड्यात पडला’ सातारा, सांगली, रत्नागिरीतील २६ जणांची सुटका

कऱ्हाड ः बॉम्ब, मिसाईल हल्ल्याचे आवाज, मनात माजणारे भितीचे काहुर अन् उडणारा थरकाप, घरी परतण्याची ओढ अशा तणावपुर्ण अवस्थेत आम्ही दुबईतील एका हॉटेलमध्ये पाच-सहा दिवस कंठत होतो. .बॉम्ब, मिसाईल हल्ले कमी झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या प्रयत्नातुन दुबईतील भारतीय दुतांवासाकडुन आम्हाला भारतात पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. दिल्ली, हैद्राबाद, मुंबई या मिळेल त्या विमानतळावरील विमान पकडुन आम्ही घर गाठले आणि जीव भांड्यात पडला. इराण-इस्त्रायल युध्दामुळे दुबईत अडकुन पडलेल्या कऱ्हाड येथील पी. व्ही. जाधव यांनी थरथरत्या आवाजात दै. सकाळ शी बोलताना ही माहिती दिली..Sangli Agents Stuck : इस्रायल–इराण संघर्षाच्या छायेत सांगलीतील १० विमा प्रतिनिधी दुबईत अडकले; एअर इंडियाचे उड्डाण रद्द.इराण–इस्त्रायल संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील वातावरण अचानक तणावपूर्ण झाले होते. त्या काळात विमा क्षेत्रातील प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन सेमिनारसाठी सातारा, सांगली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील २६ जणांची टीम दुबईला गेली होती..सुरुवातीचे दोन दिवस नियोजित कार्यक्रमांमध्येच गेले. सेमिनार, चर्चासत्रे आणि प्रशिक्षण सत्रांमध्ये सर्वजण व्यस्त होते. मात्र तिसऱ्या दिवसापासून परिस्थिती बदलू लागली. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये युद्धजन्य बातम्या झळकू लागल्या आणि काही वेळातच अनेक विमान कंपन्यांनी उड्डाणे तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. .Baba Venga Prediction : इराण–इस्रायल–अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी चर्चेत .पहिल्या दिवशी बातम्या पाहून थोडी काळजी वाटली. पण दुसऱ्या दिवशी विमान उड्डाणे रद्द झाल्याची माहिती मिळाली आणि खरी चिंता सुरू झाली. हॉटेलच्या खिडकीतून बाहेर पाहताना आकाशात कधी विमान दिसेल, कधी सायरन ऐकू येईल अशी भीती मनात होती, असे येथील पी. व्ही. जाधव यांनी सांगितले. .या २६ जणांच्या गटात कऱ्हाड तालुक्यातील १२, सातारा तालुक्यातील चार, सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील दोन, ईश्वरपूरमधील दोन आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील सहा जणांचा समावेश होता. सर्वजण दुबईतील एका हॉटेलमध्येच थांबले होते. बाहेर जाणे टाळले जात होते. दिवसातून अनेक वेळा मोबाईलवर भारतातील कुटुंबीयांशी संपर्क साधला जात होता. घरी असलेले कुटुंबीयही चिंतेत होते. .दररोज सकाळी उठल्यावर आज फ्लाइट सुरू होतील का हा प्रश्न असायचा. हॉटेलमधील त्या काही दिवसांत सर्वांनी एकमेकांना धीर देत वेळ काढला. कधी टीव्हीवरील बातम्या पाहणे, कधी भारतातील कुटुंबीयांशी व्हिडिओ कॉल करणे, तर कधी पुढच्या प्रवासाची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न – अशाच वातावरणात दिवस पुढे सरकत होते. .दरम्यान, केंद्र सरकार आणि दुबईतील भारतीय दूतावासाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या परतीसाठी प्रयत्न सुरू केले. काही उड्डाणे सुरू झाल्यानंतर उपलब्ध जागेनुसार प्रवाशांना दिल्ली, हैदराबाद आणि मुंबई या विमानतळांकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. .विमानात बसल्यानंतरच थोडा दिलासा मिळाला. पण भारतात उतरल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने दिलासा वाटला. विमानतळावर उतरलो आणि घरी आल्यावर जीव भांड्यात पडल्यासारखे वाटले असे जाधव यांनी नमुद केले..घराचे महत्व कळाले...दुबईत अडकलेल्या या सर्वजणांचा प्रवास अखेर सुखरूप पार पडला. आज ते हळूहळू आपल्या गावांकडे परतत आहेत. मात्र त्या काही दिवसांचा अनुभव त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात तणावपूर्ण क्षण ठरला आहे. परदेशात अडकल्यावर घर किती महत्त्वाचे असते, हे त्या दिवसांत प्रकर्षाने जाणवल्याचे पी. व्ही. जाधव यांनी आवर्जुन नमुद केले..अन अश्रुंचा फुटला बांध...दुबईत अडकल्याने संबंधितांचे नातेवाईक चिंतेत होते. मात्र ते आज सकाळी दुबईतुन निघाल्यावर संबंधितांचे नातेवाईक आणि कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला होता. मात्र ते मुंबई, हैद्राबाद, दिल्ली विमानतळावर उतरुन घरी परतु लागल्यावर त्यांना आनंद झाला आणि घरी परतल्यावर त्यांचा जीव भांड्यात पडल्याने अनेकांना त्यांना भेटुन अश्रुही आवरात आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.