Satara Politics : मिनी मंत्रालयाचे बिगुल लवकरच वाजणार; निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही क्षणी घोषणेची शक्यता, साताऱ्यात हालचाली गतिमान

State Election Commission Speeds Up Rural Election Preparations : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा अपेक्षित असून, प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.
Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections

सातारा : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता ग्रामीण भागातील ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची (Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections) घोषणा याच आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता आहे.

