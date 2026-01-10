Satara Politics : मिनी मंत्रालयाचे बिगुल लवकरच वाजणार; निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही क्षणी घोषणेची शक्यता, साताऱ्यात हालचाली गतिमान

सातारा : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता ग्रामीण भागातील ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची (Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections) घोषणा याच आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. .राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला असून, पाच जानेवारीपासून प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून आगामी निवडणुकीबाबतच्या तयारीचा आणि निधी खर्चाचा आढावा घेतला. कोणतीही कामे आचारसंहितेत अडकू नयेत, यासाठी अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेण्याच्याही सूचना केल्याचे समजत आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ५० टक्के आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. मात्र, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे, अशा १२ ते १५ जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम पहिल्या टप्प्यात जाहीर केला जाऊ शकतो. उर्वरित जिल्हा परिषदांबाबत २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीनंतर निर्णय घेतला जाणार आहे..Ichalkaranji Election : पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत इचलकरंजीत गुन्हेगारांचा राजकीय शिरकाव; गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे तब्बल 25 उमेदवार रिंगणात.एक जुलैचीच मतदार यादीप्रसिद्ध झालेल्या मतदार याद्यांच्या अंतिम स्वरूपानुसार, एक जुलै २०२५ ची मतदार यादी या निवडणुकीसाठी वापरली जाणार आहे. पालिका निवडणुकीत झालेला मतदारांचा घोळ लक्षात घेता यावेळेस मतदार यादीत आपली नावे तपासण्यासाठी आता प्रशासकीय पोर्टल उपलब्ध आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने सहा जानेवारीला एक परिपत्रक काढून निवडणुका पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात घेण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारीही निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेकडे डोळे लावून बसलेले आहेत..Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना...जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदार, प्रांत यासह विविध विभागांच्या बैठका घेऊन अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचीही सूचना केली आहे, तसेच आचारसंहितेत कामे अडकू नयेत, याची खबरदारीही घेण्याची सूचना केली आहे. सध्या प्रशासकीय पातळीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी पूर्ण असून, आता आयोगाच्या घोषणेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.