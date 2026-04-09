Satara News : ‘स्थानिक स्वराज्य’मध्ये महायुतीची कसोटी; सातारा- सांगली विधान परिषदेसाठी नव्या समीकरणांची नांदी; झेडपी निवडणुकीनंतर बदलली गणिते?

कऱ्हाड - गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली सातारा-सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची विधान परिषद निवडणूक आता लवकरच होण्याची शक्यता आहे. नव्याने निवडून आलेले पालिका, महापालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनाही या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघात आता 'महायुती'चे वर्चस्व दिसत असले, तरी बदलत्या राजकीय घडामोडींमुळे लढत रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत..या मतदारसंघाची यापूर्वी नोव्हेंबर २०१६ ला निवडणूक झाली होती. त्यात काँग्रेसचे मोहनराव कदम विजयी झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२२ मध्येच संपुष्टात आला. त्यानंतर ही जागा रिक्त आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारेच कोणी नव्हते. आता सातारा व सांगली जिल्ह्यातील नगरपालिका, दोन्ही जिल्हा परिषदा, तसेच सांगली महापालिका निवडणुका झाल्याने मतदारसंघ पुन्हा सज्ज झाला आहे..महायुतीचे वर्चस्वसांगली व सातारा जिल्हा एकेकाळचा कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. आता याच बालेकिल्ल्याला भाजपने खिंडार पाडल्याने ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत महायुती, तसेच भाजपचे लोकप्रतिनिधी निवडून येत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यात महायुतीची ताकद वाढली आहे. सातारा जिल्ह्यात कॉंग्रेसची ताकद नगण्य आहे. सांगली जिल्ह्यात मात्र खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्र्वजित कदम, माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील, आमदार राेहित पाटील यांनी दोन्ही कॉंग्रेसची ताकद टिकवून ठेवण्यात अद्यापपर्यंत यश मिळवले आहे..महायुतीत दुरावाजिल्हा परिषद निवडणुकांदरम्यान सातारा व सांगली जिल्ह्यांत महायुतीतील भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (एकनाथ शिंदे) व राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्यात फारसे सख्य राहिले नाही. साताऱ्यातील कोरेगाव, सांगलीतील शिराळा आदी काही अपवादात्मक मतदारसंघात भाजपसोबत त्यांचा मित्रपक्ष असल्याचे दिसून येते. मात्र, अन्य ठिकाणी मित्रपक्षातील कुरबूर उघड आहे. त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीतही परिमाण पाहायला मिळणार, हे नक्की..जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेत भाजपला सांगलीत यश आले नाही. त्यामुळे तेथे दोन्ही राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवले. साताऱ्यात एकनाथ शिंदेची शिवसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आली. त्यात राष्ट्रवादी (२०) व शिवसेनेने (१५) बहुमताचा टप्पाही गाठला. मात्र, भाजपने (२७) केलेल्या राजकीय डावपेचापुढे बहुमत असूनही राष्ट्रवादी व शिवसेना सत्तेपासून दूर राहिली.त्यात पाेलिस- प्रशासनाला हाताशी धरून ही सत्ता स्थापन केल्याचा राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा आरोप आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई व राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री मकरंद पाटील यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केल्यावरून विधानसभेतही हा मुद्दा गाजला. त्यामुळे यापुढच्या काळात साताऱ्यात भाजपसाेबत महायुतीचे हे दोन्ही मित्रपक्ष कितपत जुळवून घेणार? याबाबत साशंकता आहे..त्यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महायुती कागदावर ताकदवान दिसत असली, तरी अंतर्गत कुरबुरीमुळे भाजपने या जागी उमेदवार दिल्यास त्याला निवडून आणताना मेहनत घ्यावी लागेल, हे नक्की. महायुतीत फूट महाविकास आघाडीच्या पथ्यवार पडणारी आहे. त्यामुळे ''महाविकास''चा अथवा एखाद्या अपक्ष उमेदवारास अनपेक्षित संधी मिळू शकते, असा राजकीय अंदाज व्यक्त होत आहे..राजकीय घडामोडींकडे लक्षसातारा-सांगली विधान परिषद निवडणूक ही केवळ संख्याबळाची नसून, राजकीय डावपेचांची लढत ठरणार आहे. महायुतीचा वरचष्मा असूनही अंतर्गत विसंवादामुळे निकाल अनिश्चित आहे. त्यामुळे येत्या काळात घडणाऱ्या राजकीय हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.