Satara: महायुतीत खदखदीची चर्चा, कऱ्हाडात भाजप प्रदेशाध्यक्षांची बैठक; मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांनी फिरवली पाठ

कऱ्हाड: सातारा सांगली विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत महायुतीचे मंत्री, नेते, पदाधिकाऱ्यांच्या बैठक आज येथे झाली. मात्र, या बैठकीला शिवसेनेचे नेते पालकमंत्री शंभूराज देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मकरंद पाटील हे अनुपस्थित होते. त्यामुळे महायुतीतील मंत्र्यांत खदखद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने महायुतीची बैठक येथे झाली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार उदयनराजे भोसले, भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र संयोजक विक्रम पावसकर, जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, महेश शिंदे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख, रमेश कराड, सदाभाऊ खोत, भाजपचे सांगली जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे, माजी आमदार आनंदराव पाटील, रामकृष्ण वेताळ, भरत पाटील आदींसह जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक उपस्थित होते..Education: सहावी, नववीसाठी संस्कृत अनिवार्यच, केंद्रीय विद्यालयांबाबत निर्णय; तुकड्यांसाठी विद्यार्थी संख्येचा विचार.सातारा-सांगली विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीकडून भाजपचे धैर्यशील कदम यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विजयासाठी भाजपने फिल्डिंग लावली आहे. या बैठकीस महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मंत्री पाटील यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या प्रकाराचे पडसाद आता उमटू लागले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..Jalgaon: 'अल निनो'ने पाऊस लांबतोय, पेरणीसाठी थांबा; बुधवारनंतर सरींची शक्यता.मतभेद नाहीत : शिवेंद्रसिंहराजेमहायुतीमध्ये कोणताही अंतर्गत संघर्ष किंवा मतभेद नसल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केला. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केलेल्या वक्तव्याचा नेमका संदर्भ तपासावा लागेल. मात्र, महायुतीमध्ये कोणतीही धुसफूस नसून, सर्व घटक पक्ष निवडणुकीत एकत्रितपणे काम करत आहेत. पालकमंत्री देसाई यांच्या वक्तव्याचा कोणीही चुकीचा अर्थ काढू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.