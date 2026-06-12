सातारा

Mahimangad Fort : शिवरायांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जपणारा 'महिमानगड' आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणार; 'राज्य संरक्षित स्मारक' दर्जा मिळाल्यावर काय बदलणार?

Mahimangad Fort Set for State Protected Monument Status : महिमानगड किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
Satara Mahimangad Fort conservation project

Satara Mahimangad Fort conservation project

esakal

फिरोज तांबोळी
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गोंदवले (सातारा) : इतिहास, स्थापत्यशास्त्र आणि पुरातत्त्वीय वारसा यांचा अनमोल ठेवा जपणाऱ्या माण तालुक्यातील महिमानगड किल्ल्याच्या संवर्धन आणि संरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला (Mahimangad Fort in Satara) आहे. 'राज्य संरक्षित स्मारक'चा दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याने या परिसरातील पर्यटन विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

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