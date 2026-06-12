Mahimangad Fort : शिवरायांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जपणारा 'महिमानगड' आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणार; 'राज्य संरक्षित स्मारक' दर्जा मिळाल्यावर काय बदलणार?

गोंदवले (सातारा) : इतिहास, स्थापत्यशास्त्र आणि पुरातत्त्वीय वारसा यांचा अनमोल ठेवा जपणाऱ्या माण तालुक्यातील महिमानगड किल्ल्याच्या संवर्धन आणि संरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला (Mahimangad Fort in Satara) आहे. 'राज्य संरक्षित स्मारक'चा दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याने या परिसरातील पर्यटन विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे..छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जपणारा महिमानगड किल्ला आजही आपल्या प्राचीन वैभवाच्या खुणा जतन करून आहे. किल्ल्यावरील तटबंदी, बुरूज, पाण्याची टाकी, तळे, तळघर तसेच गोमुखी पद्धतीचे बांधकाम यांसारखे स्थापत्य अवशेष इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत. मात्र, अधिकृत संरक्षण नसल्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनास अनेक अडचणी येत होत्या..Maharashtra Education : चौथीच्या पुस्तकात मोठा बदल! छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासासोबतच जोडले 'हे' खास पान; संत, थोर समाजपुरुषांच्या कार्यांची विद्यार्थ्यांना होणार ओळख.अमोल एकळ फाउंडेशनच्या पुढाकाराने शिवप्रेमी व इतिहास अभ्यासकांकडून महिमानगड किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. या प्रक्रियेसाठी माणचे तहसीलदार विकास आहिर यांनी किल्ल्याशी संबंधित सर्व महसुली कागदपत्रे, नकाशे आणि ७/१२ उतारे पुणे पुरातत्त्व विभागाकडे सुपूर्द केले होते. त्यानंतर अमोल एकळ, विजय चव्हाण आणि नंदकुमार कुचेकर यांनी पुणे पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. विलास वाहने यांची भेट घेऊन किल्ल्याच्या संरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा केली..या पाठपुराव्याला यश मिळत पुणे विभागीय कार्यालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये संबंधित प्रस्ताव मुंबईच्या संचालनालयाकडे पाठवला. त्यानंतर पुरातत्व व संग्रहालय विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांनी गेल्या सोमवारी (ता.८)हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयातील उपसचिवांकडे सादर केला आहे..Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?.या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महिमानगडला राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करण्याची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होताच महिमानगडला अधिकृतपणे राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा प्राप्त होणार आहे. हा दर्जा मिळाल्यानंतर किल्ल्याच्या दुरुस्ती, संवर्धन आणि पुरातत्त्वीय जतनासाठी शासनाकडून विशेष उपाययोजना राबविण्याचा मार्ग खुला होणार आहे..त्यामुळे किल्ल्याची ऐतिहासिक ओळख देश-विदेशातही पोचून इतिहासप्रेमी, दुर्गप्रेमी व पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, स्थानिक स्तरावर पर्यटनाशी संबंधित रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. सातारा जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून शिवप्रेमी आणि इतिहास अभ्यासकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे..Vajreshwari Kund : वज्रेश्वरीतील गरम पाण्याचे झरे धोक्यात! शंकर मंदिरासमोरील पवित्र कुंड पूर्णपणे कोरडे; भाविकांमध्ये तीव्र नाराजी, गेल्या 3 वर्षांपासून नेमकं काय घडतंय?.महिमानगड आजही जपतोय वैभवशाली इतिहाससुमारे दोन हेक्टर ९८ आर २६१ चौरस मीटर क्षेत्रात विस्तारलेला महिमानगड किल्ला आजही आपल्या वैभवशाली इतिहासाच्या खुणा जपून आहे. किल्ल्यावर ऐतिहासिक कचेरीची जागा, तळे, हौद, तळघर, मजबूत तटबंदी, बुरूज तसेच जगन्नाथ महादेवाचे शिवलिंग आजही पाहायला मिळतात. किल्ल्याच्या माथ्यावर आणि तटबंदीखालील कपारीत कोरलेली पाण्याची टाकी तत्कालीन जलव्यवस्थापनाची साक्ष देते. मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील वळणदार संरक्षक भिंत,बुरूज आणि गोमुखी पद्धतीचे शिवकालीन बांधकाम हे येथील स्थापत्यकलेचे विशेष आकर्षण मानले जाते..महिमानगड किल्ल्याबाबत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केलाच.शिवाय यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही मोलाची साथ लाभली. त्यामुळे अगदी अल्पावधीतच या किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक दर्जा मिळणार असल्याचा खूप आनंद होतोय.-अमोल एकळ, अध्यक्ष, अमोल एकळ फाउंडेशन, महिमानगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.