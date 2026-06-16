सातारा

Mahimangad Fort: महिमानगड होणार राज्य संरक्षित स्मारक; किल्ल्याच्या संवर्धनासह संरक्षणाचा मार्ग मोकळा, प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी

Historic Mahimangad Fort conservation project update: राज्य संरक्षित स्मारक दर्जामुळे महिमानगडच्या दुरुस्ती, संवर्धन व पुरातत्त्वीय जतनाला चालना; पर्यटन वाढीमुळे स्थानिक रोजगाराच्या नव्या संधी
Mahimangad Fort on the Path to Preservation; State-Protected Status Likely Soon

Mahimangad Fort on the Path to Preservation; State-Protected Status Likely Soon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-फिरोज तांबोळी

गोंदवले: इतिहास, स्थापत्यशास्त्र आणि पुरातत्त्वीय वारसा यांचा अनमोल ठेवा जपणाऱ्या माण तालुक्यातील महिमानगड किल्ल्याच्या संवर्धन आणि संरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ‘राज्य संरक्षित स्मारक’चा दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याने या परिसरातील पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे.

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