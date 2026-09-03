Koyana Dam : महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील कृष्णाकाठला मोठा दिलासा! कोयना धरण शंभर टक्के भरले, १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा पूर्ण

कऱ्हाड - महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असलेल्या कोयना धरणाचा पाणीसाठा आज गुरुवारी दुपारी तीन वाजता १०५.२५ टीएमसी झाला असुन धरण १०० टक्के भरले आहे. अजुनही कोयना धऱण पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरु आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रीत करण्यासाठी पायथा वीज गृहातुन १ हजार ५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे..धरण पुर्ण क्षमतेने भरल्याने धरणाच्या पायथा वीज गृहातुन पाण्याचा विसर्ग वाढवला जावु शकतो. त्याचबरोबर पावसाच्या प्रमाणावर धरणाच्या सहा वक्र दरवाजातुनही पाणी कोयना नदीपात्रात सोडले जावु शकते. धरण पुर्ण क्षमतेने भगल्याने महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील कृष्णा नदीकाठच्या भागाला दिलासा मिळाला आहे..कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अजूनही अधुन-मधुन पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. त्यामुळे धरणात पाण्याची आवक कायम असून, धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी पायथा वीजगृहातून १ हजार ५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे. धरण पूर्ण भरल्याने आता पाण्याच्या आवकेनुसार विसर्गाचे नियोजन करण्याची कार्यवाही कोयना धरण व्यवस्थापनाकडुन करण्यात येत आहे..आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजल्यापासुन सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत धरणातील पाणी साठा ०.२५ टीएमसीने वाढला आहे. त्याचबरोबर कोयनानगर येथे एक व नवजा येथे दोन मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणात सध्या १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यास धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढू नये, यासाठी पायथा वीजगृहातून होणारा विसर्ग वाढविला जाऊ शकतो..तसेच परिस्थितीनुसार धरणाच्या सहा वक्र दरवाजांतूनही कोयना नदीपात्रात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोयना धरणातील समाधानकारक पाणीसाठ्यामुळे आगामी काळातील सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि वीजनिर्मितीच्या दृष्टीनेही मोठा दिलासा मिळाला आहे.विशेषतः कृष्णा नदीवरील अवलंबून असलेल्या महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील भागासाठी धरण पूर्ण भरणे महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. दरम्यान, धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने कोयना नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून खबरदारी घेणे आवश्यक आहे..पाणलोट क्षेत्रावर प्रशासनाची नजरकोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर आता धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाच्या प्रमाणाकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास धरणात येणारी आवक वाढू शकते. त्यामुळे पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी पायथा वीजगृहातून होणारा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढविला जाऊ शकतो. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास धरणाच्या सहा वक्र दरवाजांतूनही पाणी सोडण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कोयना नदीकाठच्या गावांमध्ये सतर्कता ठेवणे महत्त्वाचे आहे. नदीपात्रात नागरिकांनी उतरू नये, तसेच प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडुन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.