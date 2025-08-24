सातारा

Satara Politics : 'मी दोन, तीन हजारांनी निवडून आलेलो नाही'; मकरंद पाटलांचा जयकुमार गोरेंना खोचक टोला

Makrand Patil vs Jaykumar Gore : कोणीही बाभळीच्या झाडाखाली उभे राहात नाही, त्याला आंब्याची सावली लागते. बावधन गावाची ताकद राजकारण बदलविण्याची असून, आजची सभा ही परिवर्तनाची आहे, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले होते.
Satara Politics : प्रत्येक जण आपापला पक्ष वाढविण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्यानुसार मंत्री जयकुमार गोरे त्यांचा पक्ष वाढवत आहेत. मी माझा पक्ष वाढवतोय. वाईचे मतदार मला नेहमीच वाढीव मताधिक्याने निवडून आणतात. मी दोन, तीन हजारांनी निवडून आलेलो नाही, असा खोचक टोला मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी (Makrand Patil) जयकुमार गोरे यांचा नामोल्लेख टाळून लगावला.

