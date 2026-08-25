Zilla Parishad School: ‘गुरुजी परत द्या, नाहीतर ७७ विद्यार्थ्यांचे दाखले काढू’; जाधव गुरुजींच्या बदलीविरोधात मलवडीकर आक्रमक

दहिवडी : मलवडी (ता. माण) येथील जिल्हा परिषद शाळेचा कायापालट करून शैक्षणिक व भौगोलिक विकास घडवून आणणाऱ्या जाधव गुरुजींची प्रशासनाने बदली केल्याने पालकांचा संताप अनावर झाला आहे. ग्रामस्थ आणि पालकांनी लढा पुकारला असून, बदली रद्द न झाल्यास पटसंख्येच्या सर्व ७७ विद्यार्थ्यांचे दाखले काढण्याचा इशारा दिला आहे. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.आज पहिल्याच दिवशी पालकांनी ११ विद्यार्थ्यांचे दाखला मागणी अर्ज थेट शाळेत जमा करून प्रशासनाला मोठा धक्का दिला. या बदलीविरोधात दाद मागण्यासाठी ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ उद्या (मंगळवार) जिल्हा परिषदेवर धडकणार आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी काय भूमिका घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मलवडी शाळेतील शिक्षक प्रशांत जाधव यांची संचमान्यतेच्या नियमाचा बडगा दाखवून बदली करण्यात आली होती. .मात्र, ज्या शिक्षकाने शाळेचा चेहरामोहरा बदलून टाकला, त्या शिक्षकाची बदली ग्रामस्थांना सहन झाली नाही. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे धाव घेऊन बदलीविरोधात आवाज उठवला. प्रशासनानेही ग्रामस्थांच्या मागणीची दखल घेत बदली रद्द न करता त्यांना प्रतिनियुक्तीवर परत मलवडी शाळेत पाठवले. मात्र, प्रशासनाने ही प्रतिनियुक्ती उण्यापुऱ्या दोन महिन्यांत रद्द केली. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या संतापाचा कडेलोट झाला..आज सर्व पालक शाळेच्या आवारात एकत्र जमले. त्यांनी जाधव गुरुजींच्या बदलीबाबत संताप व्यक्त केला. पालकांनी तातडीने अधिकाऱ्यांना शाळेत बोलावून घेतले. जाधव गुरुजींची बदली रद्द करा, अशी मागणी पालकांनी अधिकाऱ्यांसमोर लावून धरली. मात्र, माझ्या हातात काहीही नाही. तुम्ही जिल्ह्यावरून आदेश आणा, मी पुढील कार्यवाही करतो, अशी भूमिका प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतली. प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतर पालकांनी थेट पाल्यांचे दाखलेच मागण्याचा निर्णय घेतला..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.या आंदोलनात सरपंच दीपाली जगदाळे, रफिक मुलाणी, राजू खरात, अमोल पवार, रोहित जंगम, जितेंद्र जगदाळे, गणेश जगदाळे, वैभव खरात, सिकंदर मुलाणी, माऊली खरात, अनिल कुंभार यांच्यासह पालक सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.