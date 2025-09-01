मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामागे शरद पवारांचा हात? प्रदेशाध्यक्ष शिंदेंनी दिलं ओपन चॅलेंज; म्हणाले, 'पवारसाहेब बोलले नाहीत तर...'

सातारा : मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला (Manoj Jarange Patil Protest) बसले असून आज त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण द्यावे, या ठाम मागणीवर ते अडून राहिले आहेत. ."आरक्षण (Maratha Reservation) मिळाल्याशिवाय मी माघार घेणार नाही. एकतर मराठ्यांना आरक्षण मिळेल, नाहीतर माझी अंत्ययात्रा निघेल," अशी आरपारची भूमिका जरांगे यांनी जाहीर केली आहे..दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलनामागे शरद पवार यांचा हात असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. सुरुवातीपासून पवार साहेबांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचं सांगितलं जात आहे. या आरोपांना शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी प्रतिउत्तर दिलंय..शिंदे म्हणाले, "जर मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागं शरद पवार यांचा हात असेल, तर सरकारनं ते सिद्ध करून दाखवावं. सरकारकडं संपूर्ण यंत्रणा आहे, तपास यंत्रणा आहे. मग केवळ आरोप का करतात?" ते पुढे म्हणाले, "पवारसाहेब बोलले नाहीत तर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे म्हणतात. पवारसाहेब बोलले तर आंदोलनामागे त्यांचा हात आहे, असे म्हणतात. मग नेमकं काय? मराठा आंदोलन स्वयंस्फूर्तीने आहे की कुणाच्या दबावाखाली आहे, हे सरकारने ठरवावे आणि लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण करून राजकारण थांबवावं, असा इशाराही त्यांनी दिलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.