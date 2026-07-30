Education Crisis: शाळा बुडायची वेळ; पण नाही स्थलांतर! मराठवाडी धरणातील विद्यालयासमोर पेच; २९ वर्षांपासून भिजतेय घोंगडे

ढेबेवाडी : प्रतिवर्षी मराठवाडी धरणाचे पाणी शाळेच्या आवारात पोहोचत असले, तरीही मेंढ (ता. पाटण) येथील श्री ज्योतिर्लिंग विद्यालयाच्या स्थलांतराच्या बाबतीत शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने बिकट पेच निर्माण झाला आहे. धरणाचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून म्हणजे तब्बल २९ वर्षांपासून याप्रश्नी घोंगडे भिजतच पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देत असताना तेथील स्थानिक शिक्षण संस्थांच्या स्थलांतराबाबत मात्र शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्याने गेल्या काही वर्षांपासून संबंधित संस्था, विद्यालयातील शिक्षक, कर्मचारी आणि बाहेर गावातून येणारे विद्यार्थी हे सारेच पेचात सापडले आहेत..यांपैकी उमरकांचन येथील सह्यगिरी शिक्षण संस्थेचे न्यू इंग्लिश स्कूल हे माध्यमिक विद्यालय आगाशिवनगर (ता. कऱ्हाड) येथे हलविण्यास काही वर्षांपूर्वी शासनाने परवानगी दिली असून, त्यांनी तिकडे स्थलांतरही केले आहे. मेंढ येथील श्री ज्योतिर्लिंग शिक्षण संस्थेच्या श्री ज्योतिर्लिंग विद्यालयाबाबत मात्र, कोणताही निर्णय न घेतल्याने हे विद्यालय अडचणीत सापडले आहे. पुढील वर्षी मराठवाडी धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी तरी निर्णय होणे गरजेचे आहे..स्थलांतर करण्याची मागणीविद्यालयात दुर्गम डोंगर भागातील सुमारे पंधरा किलोमीटरच्या परिसरातून विद्यार्थी शिक्षण घेण्यास येतात. कसणी येथील माध्यमिक विद्यालय मान्यतेच्या कारणास्तव काही वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे दुर्गम गावातील विद्यार्थ्यांना मेंढ येथील विद्यालयाशिवाय दुसरा आधारच उरलेला नाही. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.त्यामुळे हे विद्यालय दूरच्या ठिकाणी हलविणेही विद्यार्थ्यांसाठी गैरसोयीचे ठरणार असल्याने संबंधित गावांच्या सोयीचे मध्यवर्ती ठिकाण शोधून मेंढ- जाधववाडीदरम्यान स्थलांतर करणे खूप गरजेचे आहे. असे झाल्यास दुर्गम भागातील विद्यार्थी एसटी बसने ये- जा करू शकतील. त्यामुळे विद्यालय व संस्थेचे अस्तित्वही कायम राहील, असे मेंढ येथील धरणग्रस्त नेते जनजागर प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.