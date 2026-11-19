मसूर : येथील राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडले असतानाच, तयार झालेल्या अर्धवट काँक्रीट रस्त्याने आता अनधिकृत पार्किंग आणि अतिक्रमणांचे स्वरूप धारण केले आहे. भाजीविक्रेते, फळविक्रेते, वडापाव विक्रेते आणि चहाच्या टपरीधारकांनी रस्त्याच्या जागेवरच ठाण मांडल्याने वाहतुकीसाठी अत्यंत कमी जागा शिल्लक राहत आहे. परिणामी, मसूर चौकात दर दहा ते पंधरा मिनिटांनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.मसूरच्या तीनही बाजूंना असलेल्या साखर कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूक, अवजड ट्रक, एसटी बसेस तसेच दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची या मार्गावर मोठी वर्दळ असते. त्यातच रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे आणि टपऱ्यांच्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी, वाहनचालकांसह पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..होमगार्डच्या उपस्थितीनंतरही कोंडी कायम!मसूर चौकात अधूनमधून दोन-तीन होमगार्ड वाहतूक नियमन करताना दिसतात. मात्र, त्यांची उपस्थिती मर्यादित वेळेपुरतीच असल्याने वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय होताना दिसत नाही. काही वेळा वाहतूक नियमनाऐवजी एकाच ठिकाणी थांबून गप्पा मारण्यात वेळ जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. होमगार्डच्या सूचनांकडे काही वाहनचालक गांभीर्याने पाहत नसल्याने चौकातील वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे..खरेदीसाठी रस्त्यावरच वाहनांचे पार्किंग!मसूर चौकापासून चारही दिशांना वाहनचालक दुचाकी आणि चारचाकी वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी करून खरेदीसाठी जातात. ही वाहने बराच वेळ त्याच ठिकाणी उभी राहत असल्याने वाहतुकीसाठी उपलब्ध असलेली जागाही कमी होते. त्यामुळे चौकाच्या चारही बाजूंना किमान ५० मीटरपर्यंत पूर्णतः नो-पार्किंग झोन घोषित करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..अतिक्रमणांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष?राज्य महामार्गाच्या दुतर्फा वाढत असलेल्या अतिक्रमणांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. नवीन गावठाणातील हिरवळीच्या पट्ट्यातही टपऱ्या आणि हातगाड्या उभ्या राहत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून टपरीधारक, फळविक्रेते आणि भाजीविक्रेत्यांकडून दररोज ठराविक रक्कम आकारली जात असल्याचीही चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे संबंधित जागेवर आपला हक्क असल्याची भावना विक्रेत्यांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता असून, भविष्यात अतिक्रमणाचा प्रश्न आणखी गंभीर होऊ शकतो.अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची वेळ आल्यानंतर काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून विक्रेत्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुद्दा पुढे करून सहानुभूती निर्माण केली जात असल्याचीही नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. मात्र, विक्रेत्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी सार्वजनिक रस्ता आणि वाहतुकीची सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये, अशी भूमिका ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या१. रखडलेले राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम तातडीने पूर्ण करावे.२. महामार्गावरील अनधिकृत अतिक्रमणे, टपऱ्या आणि हातगाड्या हटवाव्यात.३. मसूर चौकाच्या चारही बाजूंना ५० मीटरपर्यंत नो-पार्किंग झोन घोषित करून सूचना फलक लावावेत.४. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करावी.५. चौकात कायमस्वरूपी वाहतूक पोलीस नेमावेत किंवा आधुनिक सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करावी.मसूर चौकातील वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक, व्यापारी, प्रवासी आणि वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा नागरिकांना संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ग्रामस्थ आणि प्रवासी संघटनांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.