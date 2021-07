By

ढेबेवाडी (सातारा) : काम केले तरच दाम मिळणाऱ्या कष्टकरी माथाडी कामगारांच्या (Mathadi workers) सेवानिवृत्तीचे वय (Retirement age) निश्चित करण्याचे कामगार विभागाचे धोरण अन्यायकारक व निषेधार्ह असून, याबाबतची कार्यवाही त्वरित थांबवावी, अशी मागणी माथाडी कामगार नेते, माजी आमदार नरेंद्र पाटील (Former MLA Narendra Patil) यांनी नुकतीच केली. ते म्हणाले,‘‘ राज्य शासनाच्या विविध माथाडी बोर्डातील नोंदीत कामगारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने कामगार आयुक्तांना माथाडी बोर्डाला कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. कामगार विभागाचे हे धोरण चुकीचे असून, आम्ही त्याचा निषेध करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितलेय. (Mathadi Workers Leader Narendra Patil Criticizes The Government Over Retirement Age bam92)

कष्टाची कामे करणाऱ्या माथाडी कामगारांची कामे अंगावरील स्वरूपात म्हणजे पिसरेटवर (टनेजवर) आहेत. त्यांना निश्चित असा पगार नाही. काम केले तरच त्यांना दाम मिळते. माथाडी कामगार त्यांच्या शारीरिक क्षमतेप्रमाणे साठ वर्षांपर्यंत व त्यापेक्षाही जास्त वयापर्यंत कामे करीत असतात. माथाडी मंडळाच्या टोळ्यांतील साठ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले कामगार शारीरिक क्षमतेप्रमाणे मालाची लोडिंग-अनलोडिंग तसेच टोळीचे, माथाडी मंडळाच्या कामाचे व हजेरीचे फॉर्म भरण्याचे काम इतर कामगारांबरोबर करतात.

मात्र, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करून त्यांची नोंदणी समाप्त करण्याचा शासनाच्या कामगार विभागाचा प्रयत्न अन्यायकारक आहे. माथाडी कामगारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांना आवश्यक सुविधा व सवलती देण्यात याव्यात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या मालाची चढ-उताराची कामे करताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या माथाडी कामगारांना विमा कवच द्यावे. माथाडी कामगारांना बस व रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी, या न्याय्‍य मागण्यांकडे राज्य शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले आहे. या कष्टकरी घटकांबाबत अन्यायकारक भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.

कष्टकरी माथाडी कामगारांबाबतचे राज्य शासनाचे धोरण त्यांना उद्‌ध्वस्त करणारे आहे. सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करण्याबाबतच्या त्यांच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करत आहोत.

-नरेंद्र पाटील, माथाडी कामगार नेते

