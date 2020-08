सातारा : औषध दुकानदारांसाठी जिल्हाधिका-यांचा महत्वपूर्ण निर्णय

सातारा : जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, जिल्हाधिका-यांकडून विशेष काळजी घेतली जात असून कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी विशेष प्रकारच्या उपाय योजना राबवल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्ह्यातील मेडिकल, औषधांची दुकाने पूर्ण वेळ सुरु करण्याचे आदेश आज शुक्रवारी (ता. २८) दिले आहेत. सातारा जिल्ह्यात 1973 च्या कलम 144 मधील तरतूदीनुसार १ ऑगस्टपासून ३१ ऑगस्ट पर्यंत आदेश पारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील औषधांची दुकाने पूर्ण वेळ सुरु करण्यास मुभा मिळाली आहे. सदरच्या आदेशास 27 ऑगस्ट पासून परवानगी देण्यात आली असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा दिवसेंदिवस आकडा वाढत चालला असून बाधितांचे आकडे रोज नवा उच्चांक गाठत आहेत. चाचण्यांची संख्या वाढवल्याने बाधितांचे प्रमाणही जास्त येऊ लागले आहे. हा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी हा तत्काळ निर्णय घेतला आहे. CoronaUpdate : सातारा जिल्ह्यातील 575 कोरोनाबाधित; 12 बाधितांचा मृत्यू यापूर्वी जिल्हाधिका-यांनी १५ ऑगस्ट रोजी गर्दी टाळण्यासाठी मिठाईची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यात काल गुरुवारी रात्री जाहीर करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार 575 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत, तर 12 कोरोनाबाधित नागरिकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली.

Web Title: Medical Shops Will Be Open Full Time In Satara District