बंद असलेल्या शाळा तातडीने सुरू करा; शिक्षणाधिकाऱ्यांची शाळा व्यवस्थापनाला सूचना

भिलार (जि. सातारा) : सातारा जिल्ह्यात 92 टक्के माध्यमिक शाळा सध्या सुरू झाल्या असून महाबळेश्वर तालुक्‍यातील केवळ 60 टक्केच शाळा सुरू आहेत, उर्वरित शाळाही लवकरात लवकर सुरू कराव्यात, तसेच शाळांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) राजेश क्षीरसागर यांनी केली. पालकांनीही विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमितपणे पाठवून द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. महाबळेश्वर तालुक्‍यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक पाचगणी येथील विद्यानिकेतन शाळेत श्री. क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यावेळी गटशिक्षणाधिकारी आनंद पळसे, शिक्षण विस्तार अधिकारी साईनाथ वाळेकर, केंद्रप्रमुख संजय बावळेकर, दीपक चिकणे, प्रकाश भिलारे यांची उपस्थिती होती. यावेळी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, एनटीएस, एनएमएमएस परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, आधारकार्ड अद्ययावत, ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण आदी विषयांचा शाळानिहाय आढावा घेण्यात आला. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

