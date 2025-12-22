'कऱ्हाड पालिकेसाठी आमदार बाळासाहेब पाटील ठरले गेमचेंजर'; भाजपसह आमदार डॉ. अतुल भोसले यांना धक्का, नेमंक काय घडलं..

कऱ्हाड: कऱ्हाड पालिकेचा निकाल जाहीर झाला. त्यात लोकशाही-यशवंत आघाडीने नगराध्यक्षपद व २० जागांवर विजय मिळवला. वास्तविक, पालिका राजकारणात लोकशाही आघाडीला अनुकूल स्थिती असताना माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पालिका निवडणुकीत स्थापन झालेल्या आघाडीचे नेतृत्व केले. लोकशाही-यशवंत आघाडीच्या नगराध्यपद व ३१ उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात कोपरा सभा, व्यक्तिगतरीत्या संपर्क साधला. त्याचे फलित निकालामध्ये दिसले. त्यामुळे माजी मंत्री पाटील यांनी पुन्हा एकदा पालिकेत दमदार कमबॅक तर केलेच, त्याशिवाय भक्कम झालेल्या शहरातील भाजपसह आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनाही धक्का दिला. पालिकेतील सत्तांतराचे गेमचेंजर म्हणून सिद्ध करताच राजकीय कंट्रोल पुन्हा एकदा आपल्याकडेच असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे या सगळ्या राजकीय घडामोडींचे दूरगामी परिणाम शक्य आहेत. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित... पालिकेच्या राजकारणात सहा महिन्यांपूर्वी लोकशाही आघाडीची स्थिती अत्यंत बिकट होती. गेल्या वेळी लोकशाहीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला होता. या निवडणुकीत त्यांचे केवळ सहा नगरसेवकच निवडून आले. पालिकेत विरोधी बाकावर बसताना पाच वर्षांत वेगवेगळ्या विषयात सातत्याने बोटचेपे धोरण स्वीकारावे लागले..मुदत संपल्यानंतर व आत्ताच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरही लोकशाहीची स्थिती तशी बिकटच होती. उमेदवार कोण? अशीही चर्चा असताना माजी मंत्री पाटील यांच्या चाणाक्षपणाने पुन्हा एकदा लोकशाही आघाडीला अच्छे दिन आल्याचे दिसते. लोकशाही आघाडीने यशवंत आघाडीशी समझाेता करत पालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लोकशाही-यशवंत विकास आघाडीची स्थापना झाल्याची घोषणा झाली. .त्यांनी ३० जागांवर उमेदवार देत नगराध्यक्षपदासाठी राजेंद्रसिंह यादव यांच्या नावाची घोषणा केली. माजी मंत्री पाटील यांच्यासह लोकशाही व यशवंत विकास आघाडीची कोअर टीमने केलेल्या कामामुळे विधानसभेनंतर भाजपमय झालेल्या कऱ्हाड शहरात लोकशाही-यशवंत आघाडीने मुसंडी मारली. त्यात नगराध्यक्षपद व २० जागा जिंकत पालिकेवर आघाडीची झेंडा फडकला. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.राजकीय आखाड्यात भाजपला चितपट करतानाच ‘लोकशाही’ने १३, तर ‘यशवंत’ने सात अशा २० जागांवर निर्विवाद मिळवलेले यश महत्त्वाचे व पुढच्या राजकीय आडाख्यांना बदलणारे ठरण्याची शक्यता आहे. कऱ्हाडला लोकशाही-यशवंत आघाड्यांच्या यशस्वी घोडदौडीला गेमचेंजर माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यशस्व्ाी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.