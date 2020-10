कोरोना संकटामुळे पोलिस दलावर मोठा ताण : आमदार शिंदे

कोरेगाव (जि. सातारा) : कोरोना योद्धे म्हणून कार्यरत असलेल्या पोलिस दलासाठी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्हिटॅमिन सी व डीच्या दोन लाख गोळ्या, पाच हजार मास्क व 100 कॉन्टॅक्‍टलेस थर्मामीटर, असे साहित्य पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्याकडे सुपूर्द केले. जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे पोलिस प्रशासनावर मोठा ताण आला आहे. स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता संपूर्ण पोलिस दल कोरोना योद्धे म्हणून अहोरात्र कार्यरत आहे. कर्तव्य बजावताना पोलिस बांधव कोरोनापासून दूर राहावेत, यासाठी ही छोटीशी मदत असल्याचे आमदार शिंदे यांनी सांगितले. याप्रसंगी गोरखनाथ नलवडे, धनंजय शेडगे उपस्थित होते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: MLA Shashikant Shinde Gave Masks And Medicine To The Police Satara News