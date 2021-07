'जनरेट्यापुढं भले-भले झुकतात; ईडीनं कारवाईचं धाडस बंद करावं'

कोरेगाव (सातारा) : कोणाच्या राजकारणापायी जरंडेश्वर कारखाना (Jarandeshwar Sugar Factory) बंद पडला, तर काळ माफ करणार नाही. शेतकऱ्यांसह जनरेट्याच्या साथीने आपण हा कारखाना बंद पडू देणार नाही. भले भले जनरेट्यापुढे झुकतात. त्यामुळे ‘जरंडेश्वर’ बंद करण्याचे धाडस ईडीने (ED action on Jarandeshwar Factory) करू नये, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे (MLA Shashikant Shinde) यांनी दिला आहे. देऊर (ता. कोरेगाव) येथे झालेल्या ऊसउत्पादक शेतकरी, तोडणी वाहतूकदार, कार्यकर्त्यांच्या संयुक्त मेळाव्यात आमदार शिंदे बोलत होते. याप्रसंगी कृषी समितीचे सभापती मंगेश धुमाळ, दिलीपराव कदम, बाळासाहेब कदम, शंकरराव कदम, रमेश कदम, नीलेश जगदाळे, वैशाली सुतार आदींसह ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी वाहतूकदारांसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. (MLA Shashikant Shinde Meeting At Devur Regarding ED Action On Jarandeshwar Sugar Factory bam92)

‘जरंडेश्वर’प्रश्नी सर्व पक्षीयांनी एकत्र येण्याचे आवाहन मी सुरवातीलाच केले होते. त्यामुळे कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा राजकीय पक्षाचा अजेंडा म्हणून हे मेळावे घेतले जात नाहीत, असे स्पष्ट करून आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘ईडीच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात या कारखान्याची यंत्रणा ठप्प झाल्यास कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या ऊसउत्पादकांसह विविध घटकांच्या भवितव्याची चिंता आहे. त्यामुळे कोणीतरी पुढाकार घेऊन आव्हान स्वीकारले पाहिजे, याच उद्देशाने मेळाव्यांद्वारे जागृती करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे. सक्षमपणे चालणाऱ्या ठराविक कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वरचा समावेश आहे. उसाला चांगला दर, काटा मारी नाही, अशा परिस्थितीत सध्या हा कारखाना कोण चालवतो, हा मुद्दा नाही, तर यापुढेही हा कारखाना सुरू राहिला पाहिजे.

हेही वाचा: प्रतापगड सुरू न झाल्यास टाळे तोडू; आमदार शिंदेंचा गर्भित इशारा

अन्य कारखान्यांचे रोलर पूजन झाले आहे, जरंडेश्वरचे कधी होणार, अशी विचारणा मला होत आहे. अचानकपणे कारवाई करून हा कारखाना बंद पाडला गेल्यास शेतकरी, वाहतूकदार, कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होईल. तसे होऊ नये म्हणून जनरेटा उभारण्यासाठी मेळाव्यांद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यानंतरच्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या वतीने ईडीला निवेदन देऊ. त्यानंतरही कारखान्याला टाळे लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेतकऱ्यांसह सर्व संबंधित घटक एकीची वज्रमूठ दाखवत कारखान्यावर जाऊन ईडीला परत जाण्यास भाग पाडतील.’’ याप्रसंगी मंगेश धुमाळ, गुलाबसिंह कदम, अॅड. राजेंद्र कदम, प्रशांत पवार यांची भाषणे झाली. शांताराम दोरके यांनी प्रास्ताविक व प्रदीप कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. राजेंद्र कदम यांनी आभार मानले.

हेही वाचा: 'CM’च्या सहीत अडकली ‘नियोजन’ची यादी; राष्ट्रवादीत नाराजी

साखर कोणी वाटली?

‘जरंडेश्वर’वरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर काही जणांनी साखर वाटल्याचे शांताराम दोरके व प्रशांत पवार यांनी भाषणात सांगितल्यावर आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘काही लोकांचा आनंद कशात असतो, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कारखाना चालवण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थापनापेक्षा अधिक सक्षम कोण आहे, हे साखर वाटणाऱ्यांनी सांगावे.’’

MLA Shashikant Shinde Meeting At Devur Regarding ED Action On Jarandeshwar Sugar Factory bam92