साता-यातील जिल्हा रुग्णालयात 20 हजारापेक्षा अधिक काेविडच्या चाचण्या संपन्न

सातारा : गेल्या दोन महिन्यात येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय लॅबमध्ये तब्बल 20 हजार 236 एवढ्या चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात 7,614 एवढे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले तर 11 हजार 432 एवढे निगेटिव्ह निघाले असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली.



शासनाच्या मान्यतेनुसार 11 ऑगस्ट 2020 दरम्यान येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात आर.टी. पी.सी.आर लॅब सुरु करण्यात आली. तेंव्हा पासून येथे अविरत काम सुरु आहे. याठिकाणी 12 तंत्रज्ञ, 2 डॉक्टर, 2 डेटा ऑपरेट आणि तीन कार्यालयीन सहाय्यकाच्या माध्यमातून हे कामकाज चालते. आज पर्यंत फक्त 374 एवढे नमुने बाद झाले आणि 811 एवढे नमुने अनिर्णित राहिले असल्याची माहिती पॅथॉलॉजिस्ट डॉ.सारिका बडे, मायक्रोबायलॉजिस्ट

डॉ तेजस्विनी पाटील आणि डॉ. ज्ञानेश्वर हिरास यांनी दिली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: More than 20 thousand covid tests have been conducted at the district hospital in Satara