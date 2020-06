कऱ्हाड (जि. सातारा) : येथील कुंभार समाजातील मूर्ती कारागिरांनी यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी शहर व परिसरात सुमारे 60 टक्के घरगुती गणेशमूर्ती या इको फ्रेंडली तयार केल्या आहेत. दोन वर्षांपासून शहर व परिसरात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती करण्याकडे नागरिकांचा कल जाताना दिसतो आहे. मागील वर्षी सुमारे 40 टक्के नागरिकांनी घरगुती पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना केली होती. यावर्षी त्यात तब्बल 20 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे तब्बल नऊ हजारांहून अधिक मूर्ती यंदा पर्यावरणपूरक असणार आहेत. कऱ्हाडमधील गणेशोत्सवासाठी कुंभार समाजासह तब्बल 300 कारागीर राबतात. त्यांच्याकडून तब्बल 20 हजार मूर्ती तयार केल्या जातात. त्यातील पाच ते सात हजार मूर्ती या बाहेरगावी घाऊक बाजाराने विकल्या जातात. त्यामुळे मूर्ती विक्रीचे मार्केटही चांगले आहे. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन पालिका व सेवाभावी संस्थांनीही पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची चळवळ येथे उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी केलेल्या प्रबोधनाचा चांगला सकारात्मक परिणाम येथे तब्बल पाच वर्षांनंतर आता दिसू लागलेला आहे. गेल्यावर्षी महापुराच्या धोक्‍यातही घरगुती गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक करण्यासाठी तब्बल 40 टक्के नागरिकांनी पुढाकार घेतला होता. त्याबरोबर गणेशमूर्ती तलावात विसर्जित करून ती मूर्ती पालिकेला दान देणाऱ्यांची संख्याही चार हजारांचा आसपास गेली होती. त्यामुळे पर्यावरणपूरक गणेशाची येथे चांगली चळवळ उभा राहिली आहे. मागील वर्षी महापुराने कुंभार समाजाची लाखात झालेल्या नुकसाचीभरपाई शासनाने काही हजारांत दिली होती. त्यानंतर यंदा उत्सवावर कोरोनाच्या महामारीचे संकट आहे. त्या संकटातही कुंभार समाज खंबीरपणे त्याचा मुकाबला करतो आहे. उत्सवात शासनाला हवी ती मदत करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. अशा संकटातही पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी कुंभार समाजाने अतिशय चांगला पुढाकार घेतला आहे. कुंभार समाजाने तब्बल 60 टक्के गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक केल्या आहेत. घरगुती गणेशाची मूर्ती शाडूचीच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडच्या काळात नागरिकांची पसंती लक्षात घेऊनही मूर्ती तयार केल्या जात आहेत. त्यामुळे तब्बल 60 टक्के मूर्ती पर्यावरणपूरक तयार केल्या आहेत. त्यलाही चांगली मागणी आहे. पर्यावरण संरक्षण, नदी प्रदूषण टाळण्यासाठी कुंभार समाजाने घेतलेल्या पुढाकाराचे पालिकेनेही कौतुक केले आहे. ""कऱ्हाडला तयार होणाऱ्या गणेशमूर्तींना बाहेरील बाजारातही चांगली मागणी आहे. कऱ्हाडला पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी अनेक संस्था, पालिका प्रयत्न करत आहेत. ती गोष्ट लक्षात घेऊन कऱ्हाडला गणेशाच्या तब्बल 60 टक्के इको फ्रेंडली मूर्ती आम्ही तयार केल्या आहेत. त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.'' -राहुल कुंभार,

कारागीर, कऱ्हाड



