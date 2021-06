सातारा : शहरासह हद्दवाढीमुळे पालिकेत आलेल्‍या भागातील नागरिकांच्‍या सोयीसाठी विविध भागात नऊ लसीकरण केंद्रे (Corona Vaccination Center) मंजूर झाल्‍याची माहिती खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांनी पत्रकाव्‍दारे दिली आहे. या नवीन केंद्रांमुळे पालिकेच्‍या कस्‍तुरबा रुग्‍णालय (Kasturba Hospital) आणि गोडोली येथील लसीकरण केंद्रांवर येणारा ताण कमी होणार असल्‍याचा विश्‍‍वासही त्‍यांनी पत्रकात नमूद केला आहे. (MP Udayanraje Bhosale Informed That 9 Vaccination Centers Have Been Sanctioned For Satara)

कोरोना प्रतिबंधक लसीचे वितरण केंद्र आणि राज्‍य शासनाच्‍या मार्गदर्शन सूचनांनुसार सध्‍या सर्वत्र लसीकरण सुरू आहे. या क्रियेस गती येण्‍यासाठी तसेच साताऱ्याच्‍या विविध भागात राहणाऱ्या नागरिकांना त्‍यांच्‍या घराजवळ लस मिळावी, यासाठी वाढीव केंद्रे मंजूर करण्‍याची मागणी खासदार उदयनराजेंनी आरोग्‍य विभागाकडे केली होती.

त्यानुसार करंजे येथील श्रीपतराव पाटील विद्यालय, दौलतनगर येथील शानभाग विद्यालय, शाहूपुरी ग्रामपंचायत कार्यालय (Shahupuri Gram Panchayat Office) इमारत, शाहूनगरमधील विशाल सह्याद्री विद्यालय, विलासपूर ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत, चंदनगर येथील अंगणवाडी इमारत, विक्रांतनगर, खिंडवाडी तसेच पिरवाडी येथील जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळेत ही केंद्रे सुरू करण्‍यात येत आहेत. या केंद्रांसाठीचा कर्मचारी वर्ग शासनाने मंजूर केला असून नागरिकांना लसीसाठी इतरत्र करावी लागणारी धावाधाव थांबणार आहे. या केंद्रांवर जावून नागरिकांना शासनाने दिलेल्‍या नियमांचे पालन करत लस घेण्‍याचे आवाहनही उदयनराजे यांनी पत्रकात केले आहे.

