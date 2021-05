उदयनराजेंच्या कारभारावर शिवेंद्रसिंहराजे नाराज; खासदारांनी घेतली पदाधिकाऱ्यांची भेट

सातारा : खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांनी आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास अचानकपणे सातारा पालिकेत दाखल झाले. ते आल्याचे समजताच पालिका अधिकारी, पदाधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली. पालिका प्रवेशव्दाराजवळच मुख्याधिकारी अभिजीत बापट आणि उपाध्यक्ष मनोज शेंडे यांच्याशी अल्पकाळ चर्चा करत ते पुन्हा मार्गस्थ झाले. (MP Udayanraje Bhosale Met On The Office Bearers Of The Corporation Satara News)

कोरोना उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सातारा पालिकेच्या कारभारावर आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा विकास आघाडी तसेच खासदार उदयनराजे यांच्यावर अत्यंत बोचऱ्या भाषेत टिका केली होती. या टिकेच्या पार्श्‍वभूमीवरच खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास पालिकेत दाखल झाल्याची चर्चा या निमित्ताने पालिका परिसरात सुरु झाली होती. सायंकाळी सहाच्या सुमारास खासदार उदयनराजे भोसले यांची गाडी पालिका प्रवेशव्दारावर आली.

गाडीतून उतरल्यानंतर त्यांनी तडक मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांचे दालन गाठले. यावेळी त्याठिकाणी उपाध्यक्ष मनोज शेंडे हे देखील उपस्थित होते. मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनाचे दार स्वत:हून बंद करुन घेत उदयनराजेंनी एक ते दोन मिनिटे बापट आणि शेंडे यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर ते पुन्हा त्याठिकाणाहून बाहेर पडले. बाहेर पडत असताना त्यांच्या पाठीमागे बापट आणि शेंडे हे होते. पालिकेच्या पायऱ्या उतरत असतानाच उदयनराजेंनी त्या दोघांशी अल्पकाळ चर्चा केली. या चर्चेनंतर उदयनराजे पुन्हा मार्गस्थ झाले. उदयनराजेंनी बापट, शेंडे यांच्याशी काय चर्चा केली याचा तपशील समजू शकला नाही.

