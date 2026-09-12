सातारा

MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड

Nikita Jadhav Selected as Revenue Assistant : जाधववाडीच्या निकिता जाधव हिने एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवत महसूल सहाय्यकपद पटकावले. सातत्यपूर्ण अभ्यास, मेहनत आणि पालकांच्या प्रोत्साहनामुळे शेतकरी कुटुंबातील निकिताचे हे यश गावासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे.
Nikita Jadhav Selected as Revenue Assistant

Nikita Jadhav Selected as Revenue Assistant

esakal

विशाल गुंजवटे
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बिजवडी (जि. सातारा) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या परीक्षेतून जाधववाडी (ता. माण) येथील कु. निकिता जोतिराम जाधव हिची महसूल सहाय्यकपदी निवड झाली (MPSC success story) आहे.

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