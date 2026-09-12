MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड

बिजवडी (जि. सातारा) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या परीक्षेतून जाधववाडी (ता. माण) येथील कु. निकिता जोतिराम जाधव हिची महसूल सहाय्यकपदी निवड झाली (MPSC success story) आहे. .निकिता जाधव हिने सातत्यपूर्ण अभ्यास, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर हे यश संपादन केले. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना तिने अभ्यासाचे योग्य नियोजन करून सातत्य राखले. तिच्या यशात आई-वडिलांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मोलाचे ठरले..निकिताची आई पोलिस खात्यात सेवेत असून, वडील शेतकरी आहेत. शेतकरी कुटुंबातून पुढे येत स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत महसूल सहाय्यकपदावर झालेली त्यांची निवड ही कुटुंबासह गावासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. निकिता जाधव यांच्या या निवडीबद्दल कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्रपरिवार, ग्रामस्थ तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी तिचे अभिनंदन केले आहे..Inspiring Story : शेतकऱ्याच्या मुलानं नाकारल्या तब्बल 11 सरकारी नोकऱ्या; आईचं स्वप्न पूर्ण करत अखेर बनला SDM, 12 व्या प्रयत्नात श्यामनं कसं मिळवलं यश?.“महसूल सहाय्यकपदी निवड झाल्याचा मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटत आहे. हे यश मिळविण्यासाठी सातत्यपूर्ण अभ्यास, योग्य नियोजन आणि मेहनत घेतली. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीदरम्यान अनेक अडचणी आल्या, मात्र जिद्द आणि आत्मविश्वास कायम ठेवला. माझ्या आई-वडिलांनी दिलेले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि पाठिंबा माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. त्यांच्या विश्वासामुळेच हे यश मिळवता आले. शेतकरी कुटुंबातून येऊन मिळवलेले हे यश माझ्या कुटुंबासह गावासाठीही अभिमानाची बाब आहे. भविष्यात प्रामाणिकपणे सेवा बजावत नागरिकांच्या हितासाठी काम करण्याचा माझा प्रयत्न राहील.”-निकिता जाधव, जाधववाडी (ता. माण) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.