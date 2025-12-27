सातारा

Satara News : एमपीएससीतून ‘क्लास वन’ अधिकारी पदाला घातली गवसणी

जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर गोवेतील वैभव जाधवने गाठले यशोशिखर.
vaibhav jadhav

vaibhav jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुधीर जाधव

सातारा - गोवे (ता. सातारा) येथील वैभव आनंदराव जाधव (वय ३२) याने जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून राज्यात २७ वा क्रमांक पटकावला. त्याने क्लास वन अधिकारी पदाला गवसणी घातली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
village
Youth
Officer
MPSC Exam
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com