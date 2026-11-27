कऱ्हाड - एसटी महामंडळाच्या एनसीएमसी स्मार्ट कार्डधारक प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता कार्डमध्ये केवळ पाच रुपयांचे टॉपअप करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी किमान ५० रुपयांचे टॉपअप करणे आवश्यक होते. ही अट रद्द करून प्रवाशांना मोठा दिलासा एसटी महामंडळाने दिला आहे..अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सवलतधारक लाभार्थ्यांसाठी १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून एनसीएमसी कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत एक कोटी ४७ लाख कार्डांची नोंदणी झाली असून, त्यापैकी एक कोटी ३० लाख कार्ड सक्रिय करण्यात आली आहेत..ग्रामीण व दुर्गम भागातील कमी अंतराच्या प्रवासासाठी कमी भाडे लागत असल्याने तसेच अमृत ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास विनामूल्य असल्याने केवळ स्वच्छता अधिभारासाठी मोठी रक्कम कार्डमध्ये ठेवावी लागू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांना आर्थिक सुलभता मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.