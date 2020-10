आईला पाहताच जुवेरिया बिलगली! मुंबई दलातील हवालदार महिलेची पाच महिन्यांनी कुटुंबाशी भेट

शिरवडे (सातारा) : मुंबई पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या मुळच्या शिरवडे स्टेशन येथील महिला पोलिस हवालदाराची तिच्या मुलीशी तब्बल पाच महिन्यांनी भेट झाली. कोरोना महामारीमुळे तिच्या आईला सुटी नव्हती अन्‌ गावाकडे येण्याचीही संधी मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांची ताटातूट झाली होती. मिनाज असिफ खान-संदे असे महिला हवालदाराचे नाव आहे. पाच महिन्यांनी मुलीला भेटल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता.



नडशी येथील शब्बीर संदे यांची कन्या मिनाज या मुंबई पोलिस दलात खेळाडू कोट्यातून भरती झाल्या आहेत. रोजच्या संपर्कामुळे त्या स्वत:ची काळजी घेत आहेत. चिमुकली मुलगी, वयस्कर आई-वडील, भाऊ यांना गावकडे ठेवून मिनाज या सेवा करत आहे. माटुंगा येथे त्या ड्युटीस आहेत. तेथे त्यांच्या बहुतांश सर्वच सहकाऱ्यांना कोरोनाने गाठले. तरीही न डगमगता त्या सेवा करत होत्या. तब्बल पाच महिन्यांनी त्यांना सुटी मिळाली. दोनदिवसांपूर्वी त्या सुटीनंतर मिनाज या पाच वर्षांच्या जुवेरियाला भेटल्या. आई व मुलगी दोघीही गहिवरल्या, तर मिनाज यांच्या आई, वडिलांना हुंदका आवरला नाही. सुटीनंतर पुन्हा त्याच उमेदीने त्या पुन्हा सेवेत हजर होण्यासाठी तत्पर आहेत. मिनाजचे वडील शब्बीर संदे म्हणाले, कोरोना महामारीत पोलिस दलात सेवा देणाऱ्या मिनाजचे कौतुक आहे. तिने अजून प्रगती करून गावाचे, तालुक्‍याचे, जिल्ह्याचे नाव गाजवावे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

