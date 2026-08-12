Karad News : रणांगण पालिकेचे... लक्ष्य जिल्हा बँकेचे; कऱ्हाडला भाजपकडून ‘लोकशाही’ टार्गेट

- सचिन शिंदेकऱ्हाड - येथील पालिकेच्या मासिक सभेतील गोंधळावरून सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांना आता व्यापक राजकीय संदर्भ मिळाला आहे. नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी भाजपला लक्ष्य केल्यानंतर भाजपने पत्रकार परिषद घेत थेट लोकशाही आघाडीवर निशाणा साधला. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या गटाशी संबंधित राजकीय प्रभावावर भाजपने केलेल्या टीकेमुळे पालिकेतील संघर्ष आता स्थानिक राजकारणापलीकडे गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..पालिकेतील आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपने लोकशाही आघाडीला लक्ष्य केल्याने आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या राजकीय हालचालीकडे पाहिले जात आहे. यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीवेळी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या गटाने ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्या गटाला दिलेल्या साथी संदर्भातील चर्चेचा याला जोड दिली जात आहे. त्यामुळे भाजपची ही भूमिका केवळ पालिकेतील आरोपांना उत्तर देण्यासाठी होती, की जिल्हा बँकेच्या आगामी राजकारणाची दिशा निश्चित करण्यासाठीची राजकीय खेळी होती, याबाबत कऱ्हाडच्या राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत..कऱ्हाडच्या राजकारणात कृष्णा कारखाना निवडणुकीने अनेक पारंपरिक राजकीय समीकरणांना धक्का दिला. परस्परविरोधी गटांत झालेल्या राजकीय जुळवाजुळवीमुळे आगामी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली. आमदार डॉ. भोसले यांच्या गटाची ॲड. उंडाळकर यांच्या गटासोबत वाढलेली जवळीक त्यावेळी चर्चेत आली होती.या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील सत्ताधारी आणि भाजप यांच्यातील संघर्षाला आता नवा राजकीय संदर्भ मिळाला आहे. भाजपने लोकशाही आघाडीला थेट लक्ष्य केल्याने माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या गटाच्या राजकीय प्रभावाला आव्हान देण्याची भूमिका घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत..भाजप विरुद्ध ‘लोकशाही’पालिकेतील आरोप-प्रत्यारोपांच्या निमित्ताने भाजपने लोकशाही आघाडीला लक्ष्य केल्याने संघर्षाचे स्वरूप ‘सत्ताधारी विरुद्ध भाजप’ एवढ्यापुरते मर्यादित राहण्याऐवजी ‘भाजप विरुद्ध लोकशाही आघाडी’ असे व्यापक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.