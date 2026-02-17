Satara Politics: सातारा जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सदस्य अज्ञातस्थळी; झेडपी सत्तेसाठी माेठी राजकीय उलथापालथ होणार, फोन नॉट रिचेबल!

सातारा : जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्याने राजकीय उलथापालथ होणार, हे स्पष्ट आहे. भाजपकडे बहुमताचा आकडा नसला तरी अध्यक्ष भाजपचाच होणार, या आत्मविश्वासपूर्ण भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेनेही सावध पवित्रा घेत प्रतिउत्तराची रणनीती आखली आहे. सत्तेच्या समीकरणासाठी सदस्यांच्या फोडाफोडीच्या धास्तीने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सावध पवित्रा घेत एकजूट गटासाठी आज सदस्यांना अज्ञातस्थळी रवाना केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्तेचा खेळ आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याची चिन्हे दिसत आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर कुठल्याही पक्षाकडे बहुमत न आल्याने सत्तेचा तिढा वाढला होता. निकालानंतर आता आठवडा उलटला तरी सत्तेची गुंतागुंत सुटली नाही. निवडणुकीपूर्वी भाजपने शिवसेनेची फारकत घेत थेट विरोध केल्याने राजकीय रणांगण तापले होते. अशातच भाजपकडे बहुमताचा आकडा नसतानाही अध्यक्षपदावर दावा केल्याने शिवसेनेची आणखीनच नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आज घडलेल्या घडामोडीने पडद्यामागील हालचाली वेगाने सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत..गेल्या काही दिवसांतील भारतीय जनता पक्षातील वक्तव्ये लक्षात घेता राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठीच पक्षाच्या सदस्यांची एकजूट लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने स्वपक्षाचे २० सदस्य, काँग्रेसचा एक, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा एक सदस्य असे एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयात गटनोंदणी केली. त्यानंतर दुपारनंतर सर्व सदस्यांना अज्ञातस्थळी हलविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतच झेडपीच्या सत्तेसाठी जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत..पक्षांची गटनोंदणीजिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २० सदस्य, काँग्रेसचे एक, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे एक सदस्य असे एकूण २२ सदस्यांची एकत्रित नोंदणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यामध्ये राष्ट्रवादीने काँग्रेस व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सहयोगी गट म्हणून पाठिंबा दिला आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून गटनोंदणी करण्यात आल्याचे राष्ट्रवादीकडून सांगितले आहे..शिवसेना सदस्यांचीही तयारीसदस्य फोडाफोडीचा संभाव्य धोका लक्षात राष्ट्रवादीचे सदस्य अज्ञातस्थळी नेले आहेत. शिवसेनेचीही आज रात्री सदस्यांना अज्ञातस्थळी रवाना करण्याची तयारी झाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचेही सदस्य एकत्रित येत पक्षाच्या आदेशानुसार चालणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, भाजपला शिवसेनेची मदत घेतल्याशिवाय झेडपीची सत्ता स्थापन करणे अशक्य आहे. सद्य:स्थितीत राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सदस्य अज्ञातस्थळी गेल्याने सत्तेचे समीकरण बदलणार हे निश्चित आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...सदस्यांचे फोन नॉट रिचेबलजिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी राष्ट्रवादीने गटनोंदणी केली. त्यानंतर सदस्य स्वत:च्या वाहनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर गेल्याचे दिसून आले; परंतु सायंकाळनंतर अनेक सदस्यांचे फोन नॉट रिचेबल लागल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविण्यासाठी आणखीन किती दिवस फोन नॉट रिचेबल लागतात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.