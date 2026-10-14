Karad News : शेतकऱ्यांच्या पाच हजार मदतीवरून थोरल्या पवारांच्या राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेचा थेट सरकारला अल्टीमेटम

कऱ्हाड - सरकारने दिवाळीपुर्वी पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. सरकारची यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. निर्णय काय घ्यावा हे त्यांना सुचत नाही. दुष्काळी तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सुचना नाहीत. हे सरकारचे अपयश आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करून हेक्टरी १ लाख रुपये शेतकऱ्यांना द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. योग्य निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिला..पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजीत मेळाव्यासाठी श्री. शिंदे कऱ्हाड (जि. सातारा) येथे आले होते. त्यादरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करून हेक्टरी एक लाख रुपये शेतकऱ्यांना द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. असे सांगुण श्री. शिंदे म्हणाले, सरकारने दिवाळीपुर्वी पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे..सरकारची यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. निर्णय काय घ्यावा हे त्यांना सुचत नाही. दुष्काळी तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सुचना नाहीत. हे सरकारचे अपयश आहे. शेतकऱ्यांची सरकारने थट्टा चालवली आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत करावी. योग्य निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल.दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यासंदर्भात ते म्हणाले, जे मंत्री आहेत त्यांचे तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आले. प्राधान्य ठरविताना सर्व्हे केला गेला नाही. ज्या पद्धतीने सरकारचे कामकाज सुरू आहे, ते पूर्णतः चुकीचे आहे. त्यामुळे सर्व महाराष्ट्र दुष्काळात समाविष्ठ केला पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा लावली आहे. शेतकऱ्यांना मदत देत आहात ती भीक आहे का, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम दिवाळीअगोदर जास्त द्यायला हवी होती. खरीपातील पूर्ण पिक वाया गेल्याने दिवाळी साजरी करता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील. मोठ्या अपेक्षेने शेतकरी सरकारच्या मदतीकडे पाहात आहे..उद्योपतींचे कर्ज माफ केले जाते मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला निकष लावले जातात. यावर श्री. शिंदे म्हणाले, सरकारकडून तीन चार याद्या करून दिड लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र बऱ्याच उद्योपतींनी कर्ज बुडवली असून केंद्र सरकारने त्यांना पाठीशी घातल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ठोस मदत करण्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. दिवाळीनंतर महागाई वाढणार असून कर्जाचे व्याजदरही वाढणार आहे..याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होणार असून त्यांना वेळीच मदत करणे गरजेचे आहे. ही मदत केली नाही तर त्याचा रोष सरकारला पत्करावा लागेल. चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी सरकारचे नियोजनच नाही. बँकापासून फायनान्स कंपन्यांपर्यंत सर्वांकडूनच कर्ज वसुली सुरू आहे. ओला चारा निर्मितीची अद्याप सुचनाच कृषी विभागाला देण्यात आलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांकडून चारा निर्मितीसाठी काहीही नियोजन सरकारने नाही.ते म्हणाले, सुवर्णपदक व देशपातळीवर नावलौकीक केलेल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनुदान देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्या निकष नियमांत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे खेळाडूंना मिळणारे मानधन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. परिणामी खेळाडूंत नाराजी आहे. यामध्ये सरकारने बदल करावा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे..जिल्हा बॅंकेत चांगली लोक यावीतसातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बराच बदल होईल असे सांगुण ते म्हणाले, जे दहा ते पंधरा वर्षे संचालक आहेत त्यांना संधी मिळेल असे वाटत नाही. सातारा जिल्हा बँक ही राजकारणविरहीत चालवलेली राज्यातील अव्वल दर्जाची बँक आहे. बँकेत चांगली माणसे येऊन बँक चांगली चालावी अशी आमची मागणी आहे. आजच न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल पाहणे गरजेचे आहे. मंत्री जयकुमार गोरे यांना देशातील राज्यातील सर्व संस्था ताब्यात घ्यायच्या असतील तर मी त्यांना आडवू शकत नाही परंतु विरोध करू शकतो. ही बँक चांगली चालू आहे. राजकारण विरहीत सुरू राहील अशी आमची इच्छा आहे..राजु शेट्टींच्या आंदोलनावर केंद्र-राज्याने काढावा तोडगाकारखाना सूरु होण्याअगोदर ऊसदरा संदर्भात निर्णय घेतला जातो. मात्र अजुनही सरकारने तशा प्रकारच्या बैठका घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे आंदोलने सुरू आहेत असे सांगुण ते म्हणाले, राज्यात व देशात कोणतेही आंदोलन केले तर सरकार हुकूमशहा सारखे वागते. त्यामुळे त्याकडे ते दुर्लक्ष करतात. राजु शेट्टी यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तात्काळ केंद्र व राज्य सरकारने बैठक घेऊन त्यातून मार्ग काढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.