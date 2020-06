महाबळेश्वरकरांना आर्थिक मदतीची गरज : खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे

महाबळेश्वर (जि. सातारा) : राज्याच्या इतर भागापेक्षा महाबळेश्वरकरांना आर्थिक मदतीची अधिक आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे जूनअखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करून महाबळेश्वरकरांना पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी आपण करणार असल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महाबळेश्‍वरचे माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली भेटण्यास आलेल्या शिष्टमंडळाला दिली. राज्यापेक्षा महाबळेश्वरकरांच्या व्यथा काही वेगळ्या आहेत. राज्याच्या इतर भागातील रोजगार हळूहळू सुरू होत आहेत. परंतु, महाबळेश्वर हे थंड हवेचे ठिकाण असल्याने इथला मुख्य हंगाम संपला असून, पावसाळ्यात जवळजवळ सर्व व्यवसाय बंदच असतात. त्यामुळे राज्यातील रोजगार सुरू झाले तरी, येथील लोकांना ऑक्‍टोबरपर्यंत रोजगारासाठी थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या इतर भागापेक्षा महाबळेश्वरकरांना आर्थिक मदतीची अधिक आवश्‍यक्ता आहे, ही बाब लक्षात घेऊन माजी नगराध्यक्ष श्री. बावळेकर यांनी महाबळेश्वरातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ तयार करून त्यांनी खासदार डॉ. शिंदे यांची त्यांच्या दरे (ता. महाबळेश्वर) येथील निवासस्थानी भेट घेऊन मागणीचे निवेदन सादर केले. त्यावेळी खासदार डॉ. शिंदे बोलत होते. महाबळेश्वरकरांच्यादृष्टीने उन्हाळी हंगाम महत्त्वाचा असतो. परंतु, कोविड 19 मुळे सर्व जगातील व्यवहार ठप्प झाले. करोडो लोकांचा रोजगार बुडाला. हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्यांची होरपळ सुरू आहे. अशा वेळी त्यांना मदतीची आवश्‍यक्ता आहे. महाबळेश्वर येथे असलेल्या विविध घटकांना मदतीची नितांत गरज आहे. ज्या-ज्या घटकांना मदतीची आवश्‍यक्ता आहे, अशा व्यावसायिकांची माहिती संकलित करून त्याचा पंचनामा करण्याची सूचना आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना करणार आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर राज्याचे नगरविकासमंत्री यांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्याबरोबर मंत्रालयात एक बैठक आयोजित करणार आहे. याच बैठकीत मदतीच्या पॅकेजविषयी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही खासदार डॉ. शिंदे यांनी दिली. या वेळी नगरसेवक संजय पिसाळ, विजय भिलारे, शंकर जांभळे, सतीश ओंबळे, असिफ सय्यद, रोहन कोमटी, धिरेन नागपाल, योगेश बावळेकर, अनिल केळगणे, सुनील वाडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. शंभर कोटीतून निधी देण्याची सूचना करणार महाबळेश्वरच्या विकासासाठी काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी 100 कोटी रुपये निधी जाहीर केला होता. याच निधीतील काही रक्कम महाबळेश्वरकरांच्या पॅकेजसाठी वापरण्याची सूचना आपण मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांना करणार आहे. विकास तर होत राहील. पण, प्रथम माणूस जगवला पाहिजे, असेही खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले.

Web Title: The Need A Financial Package For Mahabaleswar