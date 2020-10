Covid 19 : काेरेगाव, क-हाड तालुक्यातील बाधितांचा मृत्यू

सातारा : सातारा जिल्ह्यात चाेवीस तासात उपचारादरम्यान नऊ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. दरम्यान 555 रुग्णांना उपचारानंतर कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडण्यात आले. याबराेबरच 316 जणांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत.



क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात उपचार घेताना साताऱ्यातील गुरुवार पेठेतील 50 वर्षीय पुरुष, पिंपोडे (ता. कोरेगाव) येथील 90 वर्षीय महिला, खेडमधील (ता. कोरेगाव) 80 वर्षीय महिला, नागझरीतील (ता. सातारा) 73 वर्षीय पुरुष, कुमठे (ता. कोरेगाव) येथील 60 वर्षीय पुरुष, बिदालमधील (ता. माण) 75 वर्षीय पुरुष, रेठरे बुद्रुक (ता. कऱ्हाड) येथील 80 वर्षीय पुरुष, तसेच जिल्ह्यातील विविध खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेलवडे बुद्रुक (ता. कऱ्हाड) येथील 70 वर्षीय महिला, वाठार (ता. कऱ्हाड) येथील 80 वर्षीय पुरुष अशा एकूण नऊ बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मनोज शेंडेंना मिळणार सातारा पालिकेचे उपाध्यक्षपद नमुने घेतलेले संशयित- 1,83,385



एकूण बाधित- 45,790 घरी सोडलेले रुग्ण- 40,772



मृत्यू- 1,518



उपचार सुरू असलेले रुग्ण- 3,500

