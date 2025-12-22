Satara Election Results: साताऱ्यात नऊ अपक्षांचा दे धक्का! 'मनोमिलनाचा विजय; बंडखोरांचा दणका', अमोल मोहिते यांना ४२ हजारांचे मताधिक्य..

-गिरीश चव्हाण सातारा : सातारा पालिकेच्या नगराध्यक्ष, तसेच ४७ नगरसेवक पदासाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत दोन्ही राजांच्या ३८ उमेदवारांनी मनोमिलनाचा पर्यायाने भाजपचा गड राखला; परंतु मनोमिलनाच्या उमेदवारांना बंडखोरी केलेल्या नऊ जणांनी धक्का देत विजय खेचून आणला. थेट नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे समर्थक अमोल मोहिते यांनी ५७ हजार ५९६ मते मिळवत विजय मिळवला. त्यांच्याविरोधातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवार सुवर्णादेवी पाटील यांना १५ हजार ५५६ इतकी मते मिळाली. मोहिते यांचे ४२ हजार ४० इतके मताधिक्य असून, शिवसेनेने एका जागेवर यश मिळवले. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...पालिकेच्या निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू होती. दोन्ही राजांनी निवडणूक मनोमिलन पॅटर्ननुसार लढविण्याचे जाहीर केल्यानंतर नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदाच्या जागा वाटपांचा खल सुरू झाला. सरतेशेवटी नगराध्यक्ष मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या गटाला देत २२-२२ जागा वाटून घेण्यात आल्या. या जागा वाटपावेळी मूळ भाजपला ६ जागा देत पूर्ण निवडणूक भाजपच्या चिन्हावर लढविण्याचे जाहीर करण्यात आले. मनोमिलन पॅटर्ननुसार झालेल्या जागा वाटपानंतर उमेदवारी निश्चितीवेळी अनेकांचे पत्ते कापण्यात आले..यामुळे अनेक प्रभागांत दोन्ही राजेंच्या समर्थकांची बंडखोरी उफाळून आली. या बंडखोरांमुळे अधिकृत उमेदवारांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. प्रचाराचा धुरळा बसल्यानंतर मंगळवारी (ता. २) मतदान झाले. जुन्या वेळापत्रकानुसार मतदानानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी (ता. ३) मतमोजणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या निकालामुळे ती लांबणीवर पडली होती..सोमवारी (ता. २१) सकाळी दहा वाजता सातारा औद्योगिक वसाहतीतील गोदामात पालिकेच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतांची मोजणी सुरू झाली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निश्चित केल्यानुसार तीन प्रभाग एकावेळी मोजणीसाठी घेण्यात येत होते. यानुसार पहिल्यांदा प्रभाग क्रमांक १ ते ३ मधील मतमोजणी सुरू झाली. पहिल्याच निकालात बंडखोरांनी नारळ फोडला. प्रभाग क्रमांक एकमधून अपक्ष शंकर किर्दत विजयी झाले. त्यांनी भाजपचे प्रतीक मोहिते यांचा अवघ्या तीन मतांनी पराभव केला. याठिकाणी स्थानिक विरुद्ध लादलेला उमेदवार असा सूर होता, मात्र तो जास्त प्रभावी ठरला नसल्याचे आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे. प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये उमेदवारीच्या घोळात शिवसेनेच्या गळाला लागलेल्या संकेत साठे हे विजयी झाले. प्रभाग ३ मध्ये मयूर कांबळे, जयश्री जाधव हे दोन्ही अपक्ष विजयी झाले. प्रभाग ४ मध्ये अपेक्षप्रमाणे निशांत पाटील व भारती सोळंकी हे विजयी झाले. .त्यांच्यापुढे असणारे विकास धुमाळ यांचे आव्हान त्यांनी हातोटीने मोडून काढल्याचे स्पष्ट झाले. प्रभाग ५ मध्ये अपर्णा बाचल आणि विजय देसाई हे विजयी झाले. येथे खासदार उदयनराजेंच्या समर्थक शिवानी कळसकर व माजी नगरसेवक राम हादगे यांचा पराभव झाला. सहामध्ये अपक्ष आणि अधिकृत उमेदवारांमध्ये काटे की टक्कर होती. याठिकाणी शिवेंद्रसिंहराजे गटातील बंडखोर अतुल चव्हाण आणि भाजपचे बबन इंदलकर यांच्यातच लढतीची शक्यता वर्तविण्यात येत होती, मात्र अपक्ष असणाऱ्या रविराज किर्दत यांनी अनपेक्षितपणे दोघांना मागे टाकत विजय खेचून आणला..उमेदवारी कापण्यापासून सुरू झालेल्या खेळ्या मोडून काढत मनोज शेंडे यांनी प्रभाग क्रमांक सातमधून उमेदवारी मिळवली. यानंतर त्यांच्यासमोर आनंदा शेंडे यांचे आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न हस्तेपरहस्ते झाला. अपक्षाच्या पाठीमागे असणाऱ्या अदृश्य महाशक्तीमुळे मनोज शेंडे अनेक पातळीवर अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. यामुळे येथील लढतीबाबत अनेक पातळीवरच्या चर्चा सुरू होत्या. या चर्चांना मागे टाकत मनोज शेंडे यांनी विजय खेचून आणला. प्रभाग क्रमांक आठमध्ये सुधाकर यादव आणि विकास देशमुख यांच्यात तुल्यबळ लढत होती. उमेदवारी व इतर कारणांवरून येथे सुरू झालेल्या खेळ्यांमुळे येथील लढतीची सर्वाधिक चर्चा साताऱ्यात होती. या लढतीत सुधाकर यादव हे विजयी झाले..प्रभाग १० मध्ये विश्वतेज बालगुडे आणि विमल गोसावी यांनी समोर असणारी आव्हाने निवडणुकीत मोडून काढली. प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये सुजाता गिरीगोसावी आणि अविनाश कदम, तसेच प्रभाग क्रमांक १२ मधील भारती शिंदे यांची लढत एकतर्फी झाल्याचे निकालाच्या आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे. प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये अपक्ष सावित्री बडेकर यांनी भाजपच्या स्नेहल तपासे यांचा पराभव केला. प्रभाग क्रमांक १४ मधून अपक्ष दिनाज शेख यांनी माजी नगराध्यक्षा स्मिता घोडके यांचा निसटता पराभव केला, तर जयवंत भोसले यांनी जनाधाराच्या जोरावर विजय मिळवला. १५ मधून सचिन पाटोळे आणि मोनिका घोरपडे, १६ मधून ॲड. डी. जी. बनकर, वैशाली राजेभोसले, १७ मधून फिरोज पठाण, पूनम निकम हे भाजपचे उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाले.१८ मधून भाजपच्या अनिता फरांदे या, तर अपक्ष विनोद मोरे हे विजयी झाले. याठिकाणच्या स्थानिक राजकारणावर मूळ भावक्यांचा मोठा प्रभाव असून, त्याचा जास्तीचा फायदा विनोद मोरे यांना झाल्याचे दिसून येत आहे. १९ मधून सुशांत महाजन, हेमलता भोसले यांनी एकहाती विजय खेचून आणला. २० मधून उदयनराजे गटाचे बंडखोर प्रशांत आहेरराव यांनी अल्पमतात विजय खेचून नगराध्यक्ष झालेल्या अमोल मोहितेंना होम ग्राउंडवर चितपट केले. उर्वरित २२, २३, २४ आणि २५ प्रभागांतील मतदारांनी दोन्ही राजांचे नेतृत्व मानणाऱ्या आणि भाजपच्या चिन्हावर लढलेल्या उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी केले..गोडोलीत भावकीची सरशीशेखर मोरे-पाटील यांच्यापुढेही अपक्ष असणाऱ्या विनोद ऊर्फ काका मोरे यांनी आव्हान उभे केले होते. येथील निवडणूक भावकी केंद्रित असल्याने त्याकडे साताऱ्याचे लक्ष लागून राहिले होते. याठिकाणी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचेही जास्तीचे लक्ष लागून राहिले होते. सर्व बाबींवर सरस असणाऱ्या शेखर मोरे यांना पद्धतशीरपणे विनोद मोरे यांनी जनाधाराच्या मुद्द्यावर घेरले. विनोद मोरे यांच्या घेऱ्यातून यामुळे शेखर मोरे यांना बाहेर पडणे अनेक पातळीवर आणि अनेक ठिकाणी शक्य होत नव्हते. पद्धतशीर आणि टप्प्यातील मुद्दे उचलत या निवडणुकीत विनोद ऊर्फ काका मोरे यांनी शेखर मोरे-पाटील यांचा पराभव केला. विनोद मोरे यांना २६२ इतकी जास्तीची मते मिळाली. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच भावकी आणि गावकीचे एकत्रीकरण विनोद मोरे यांच्या विजयासाठी झाल्याचे दिसून आले..सर्वाधिक मताधिक्यांनी जिंकलेले उमेदवारसुजाता गिरीगोसावी (२८०७), अविनाश कदम (२७२८), राजू गोरे (२४३७), पूनम निकम (वय २४२०), रवींद्र ढोणे (२४००), फिरोज पठाण सर्वाधिक मताधिक्यांनी जिंकलेले उमेदवारसुजाता गिरीगोसावी (२८०७), अविनाश कदम (२७२८), राजू गोरे (२४३७), पूनम निकम (वय २४२०), रवींद्र ढोणे (२४००), फिरोज पठाण (२३३३), विजय देसाई (२१४९), शुभांगी काटवटे (१९६९), भारती शिंदे (१९०३), सुशांत महाजन (१७००), मोनिका घोरपडे (१६९४), धनंजय जांभळे (१६४०), सचिन पाटोळे (१४१२), सीमा भोसले (११३७)..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.पालिकेतील नवीन चेहरेशंकर किर्दत, अक्षय जाधव, विजय देसाई, सचिन पाटोळे, विश्वतेज बालगुडे, विनोद मोरे, भारती शिंदे, वनिता शिंदे, दिलीप म्हेत्रे, रविराज किर्दत, अपर्णा बाचल, सावित्री बडेकर, मोनिका घोरपडे, मधुकर कांबळे, संकेत साठे, सुशांत महाजन, वैशाली राजेभोसले, हेमलता भोसले, अनिता फरांदे, अर्चना कांबळे, शारदा वाघमोडे, फिरोज पठाण, पूनम निकम यांच्यासह इतर अनेक विजयी उमेदवार पहिल्यांदाच निवडून येत पालिकेच्या सभागृहात पोहोचले आहेत. 