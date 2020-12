कर्करोगग्रस्तांची सेवा करणा-या तिवाटणेंना "आरोग्यरक्षक' पुरस्कार; शिर्डीत वितरण

म्हसवड (जि. सातारा) : सरपंच सेवा संघाच्या वतीने दिला जाणारा यंदाचा राज्यस्तरीय आरोग्यरक्षक पुरस्कार येथील स्थापत्य अभियंता नितीनकुमार तिवाटणे यांना जाहीर झालेला आहे. हा पुरस्कार सहा जानेवारी रोजी शिर्डी येथे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. कर्करोगबाधित रुग्णांसाठी श्री. तिवाटणे हे सेवाभावी वृत्तीने कार्य करत असून, आतापर्यंत 200 हून अधिक रुग्णांना उपचाराविषयी आस्थेने मार्गदर्शन करून सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून शक्‍यतो मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून वेळोवेळी जीवदान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना या उपक्रमात समाधानकारक असे यश आलेले आहे. कडक सॅल्यूट! गावच्या भल्यासाठी सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकाकडून लाखाचे बक्षीस जाहीर कर्करोगग्रस्तांच्या नातेवाईकांना धीर देण्यासाठी तसेच उपचार, मदतीसाठी व्हॉट्‌सऍप ग्रुपही त्यांनी तयार केलेला आहे. कॅन्सरसाठी देशात असलेल्या आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीची माहिती संकलित करून ती माहिती रुग्णांपर्यंत पोचविणे, कर्करोगग्रस्तांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणे व मार्गदर्शन करण्याचे काम अहोरात्र करत आहेत. भविष्यात सर्वज्ञ सेवा संस्था या नावाने संस्था उभारून कर्करोगग्रस्त रुग्णांसाठी मोफत उपचार, वृद्धाश्रम व अनाथाश्रम उभारण्याचा त्यांचा मानस आहे. श्री. तिवाटणे यांचे विविध स्तरांतून अभिनंदन केले जात आहे. Edited By : Siddharth Latkar

