खटावात कांदा काढणीसाठी कोणी मजूर देता का मजूर?; शेतकऱ्यांची आर्त साद

बुध (सातारा) : शेतीकामे करण्यासाठी शासनाने सवलत दिली असली तरी नागरिकांमध्ये कोरोनाची भीती असल्याने महिला मजूर घराबाहेर पडत नाहीत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना (Farmer) बसत असून उत्तर खटाव (North Khatav) परिसरातील बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या शेतात मजूर मिळत नसल्याने कांदा काढणीवाचून (Onion Crop) तसाच पडून आहे. (No Labor Was Available For Onion Harvesting In North Khatav Satara News)

जिल्ह्यात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पन्न घेणारे तालुके म्हणून खटाव, माणची ओळख आहे. मात्र, बियाणाच्या तुटवड्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दोन्ही तालुक्‍यांत कांदा लागवड कमी झाली. रब्बी हंगामात लागवड केलेला कांदा सध्या काढणीस आला आहे. मात्र, कोरोनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गावोगावी कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे गावागावांत नागरिकांनी पुढाकार घेऊन गावे सील केली आहेत. त्यामुळे मजुरांना घराबाहेर पडणे अशक्‍य झाले आहे.

कांदा उत्पादनात उत्तर खटाव परिसर प्रसिध्द आहे. बुध, राजापूर, रणसिंगवाडी येथील अनेक महिला मजुरांच्या टोळ्या दरवर्षी एकरावर मजुरी ठरवून शेतकऱ्यांची कांदा लागवडीची व काढणीची कामे करतात. मात्र, यंदा गावोगावी कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने कोरोनाच्या भीतीपोटी मजूर घराबाहेर पडण्यास धजावत नाहीत. परिणामी, मजुरांची मोठी चणचण भासत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कुटुंबातील व्यक्तींनाच सोबत घेऊन कांदा काढणीसाठी सुरवात केली आहे.

