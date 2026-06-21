Inspiring Story: मोबाईल, क्लासेस, इंटरनेट काहीच नाही; तरीही ३०० पर्यंतचे पाढे पाठ! मासेविक्रेत्याच्या लेकींची जिद्द पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल..

-राहूल लव्हाळे सातारा : सर्व सोयी- सुविधा हाताशी असूनही अभ्यासाचा कंटाळा करणारी आणि सतत तक्रारींचा पाढा वाचणारी मुले एकीकडे असताना, दुसरीकडे मात्र परिस्थितीशी दोन हात करत ३०० पर्यंतचे पाढे तोंडपाठ असणाऱ्या दोन चिमुरड्या मात्र कोणत्याही डिजिटल मदतीशिवाय, बाजारच्या गोंगाटात आणि माशांच्या उग्र वासात लिहित असलेल्या संघर्षमय यशोगाथा चर्चेत येत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.चकाचक वातानुकूलित अभ्यासाची खोली, हवी ती माहिती एका क्लिकवर देणारे हायस्पीड इंटरनेट, पहिल्या इयत्तेपासूनच लावलेले महागडे खासगी क्लासेस आणि पालकांनी पुरवलेली सुबत्ता... असे सर्वकाही चित्र आजच्या तथाकथित डिजिटल युगातील मुलांच्या घराघरांत पहायला मिळते. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे मात्र दररोजच्या पोटापाण्याची भ्रांत असतानाही, तळमळीतून उमलणारे जाणिवेचे कोंब अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरत आहे..साताऱ्यातील दत्तनगर परिसरातील डॉ. संदीप क्षीरसागर यांच्या दवाखान्यासमोर दररोज एक बाप आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मासे विकायला बसतो. हातावर पोट असलेला हा कष्टकरी; पण गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून या जागेवर फक्त मासे विकले जात नाहीत, तर तिथे गरिबीवर मात करणाऱ्या एका जिद्दीची कहाणी रोज लिहिली जात आहे. या मासे विक्रेत्याच्या दोन लहान मुली, ज्या सध्या चौथी-पाचवीच्या वर्गात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकत आहेत. त्या आपल्या वडिलांना व्यवसायात मदत करत, मिळेल त्या कोपऱ्यात बसून या गजबजलेल्या वातावरणात रोज अभ्यास करतात. परिस्थितीवर मात करत, गजबजलेल्या बाजारात शांतपणे ज्ञानाची पेरणी करणाऱ्या या दोन लहान मुली आजच्या पिढीसाठी खऱ्या अर्थाने ‘लढण्याची प्रेरणा’ ठरत आहेत. या सर्व बाबी डॉ. क्षीरसागर यांनी अचूकपणे टिपल्या आणि त्यांच्या मनाच्या पानातून आता समाजमनासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या आहेत..बुद्धीची अन् जिद्दीची कमाल!आजच्या पिढीला कॅल्क्युलेटर किंवा मोबाईलशिवाय साधे हिशोब करणे कठीण जात असताना, या चिमुरड्यांनी मात्र कमाल केली आहे. ज्या वयात सर्वसामान्य मुलांचे २० ते ३० पर्यंतचे पाढे अडखळत पाठ होतात, त्या वयात या मुलींना तब्बल ३०० पर्यंतचे पाढे तोंडपाठ आहेत. एका छोट्याशा खोलीत राहून, कोणतीही खासगी शिकवणी नसताना केवळ स्वतःच्या जिद्दीवर त्यांनी ही बौद्धिक झेप घेतली आहे. ही केवळ बुद्धीची ताकद नाही, तर आपल्या बापाच्या कष्टाची आणि परिस्थितीची त्यांना असलेली ''जाणिव'' आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘सुविधांची श्रीमंती विरुद्ध जाणिवेची गरिबी’आज २४ तास इंटरनेट, ऑनलाइन- ऑफलाइन तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि पालकांचा खिसा रिकामा करून देणारा पाठिंबा असूनही मुलांमध्ये अभ्यासाची अनास्था दिसते. कशाचीही कमतरता नसताना सतत तक्रार करणाऱ्या आजच्या ‘मोबाईल कसदार’ पिढीला या चिमुरड्यांनी दाखवलेला हा आरसा विचार करायला लावणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.